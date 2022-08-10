Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Startup de capixabas quer revolucionar diagnóstico de doenças

Criada e desenvolvida em Penn Valley, na Califórnia, a RadioLife já pode operar no Chile e tenta autorização junto aos órgãos reguladores de EUA e Brasil

Públicado em 

10 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

CubeScan, equipamento da startup RadioLife
CubeScan, equipamento da startup RadioLife Crédito: RadioLife/Divulgação
Os capixabas Sergio Ribeiro e  Willians Dias, fundadores da RadioLife, estão em vias de colocar no mercado um equipamento que promete revolucionar o diagnóstico de câncer e de doenças provocadas por vírus (como Covid) e bactérias. Trata-se do CubeScan, uma pequena máquina que, numa combinação de radiofrequência com machine learning (aprendizado da máquina, ramo da inteligência artificial e da ciência da computação que foca no uso de dados e algoritmos para imitar o aprendizado humano), consegue identificar alguma enfermidade.
"A existência de um vírus, uma bactéria ou de uma célula cancerosa é identificada pela radiofrequência por meio de um espectro de frequência, que é uma espécie de assinatura digital. A doença é identificada a partir desta assinatura, o reconhecimento é feito através do machine learning. A máquina aprende, durante os milhares de testes anteriores, a identificar a doença a partir da tal assinatura, de um rastro, que vírus, bactérias e o câncer deixam. Basta atualizarmos a máquina para que consiga identificar novas doenças virais, bacterianas ou tumores", explica Sérgio Ribeiro, CEO da RadioLife.
A empresa fica em Penn Valley, na Califórnia, perto do Vale do Silício. O CubeScan já foi patenteado nos Estados Unidos e agora os empreendedores tentam a autorização da FDA (Food and Drug Administration, órgão regulador norte-americano) para irem ao mercado ofertar a sua solução. O equipamento já recebeu autorização para operar no Chile. No Brasil, a RadioLife também já entrou com pedido de autorização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que pediu a realização de mais testes.
Sergio Ribeiro, CEO da RadioLife
Sergio Ribeiro, CEO da RadioLife Crédito: RadioLife/Divulgação
"Estamos com uma parceria com o Lacen (Laboratório Central da Secretaria de Saúde do Espírito Santo) desde o ano passado. Fizemos, em paralelo com a testagem normal, 1.357 testes de Covid. Nossa acurácia ficou em 99,97%. Vamos fazer mais três mil nos próximos meses e  buscar novos parceiros. Nosso equipamento não precisa de reagentes e o resultado sai em 10 segundos", assinala Ribeiro.
Os empreendedores capixabas estão conversando com grandes empresas interessadas em fazer parcerias e em investir no negócio. Um crowdfunding (financiamento coletivo) com o objetivo de levantar US$ 3 milhões deve ser aberto em breve. "Os testes são muito promissores e temos muita confiança no equipamento. Estamos agora conversando com eventuais parceiros e na fase de levantar recursos. Trata-se de algo que pode revolucionar o modo de diagnosticar doenças, é o começo do futuro".  
A FIND, aliança global para diagnósticos, com sede na Suíça, está em contato com os capixabas para ampliar, tornar mais rápido e barato, principalmente nas regiões mais pobres do mundo, o diagnóstico de doenças como tuberculose e ebola.

Veja Também

Samarco: escritório responsável por ação no Reino Unido muda de nome

Mesmo sem terminal, Aeroporto de Linhares já está bem movimentado

Feiras de negócios deixam Covid para trás e voltam a crescer no ES

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Saúde Inovação Covid-19 Startup
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quem deixou o governo do ES para disputar as eleições
Imagem de destaque
Emaranhado de fios agarra em caminhão e dois postes tombam na Darly Santos
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 06 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados