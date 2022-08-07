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Feiras de negócios deixam Covid para trás e voltam a crescer no ES

Organizadores afirmam que há uma demanda reprimida causada pela pandemia e voltam a lamentar falta de um espaço mais organizado no Estado

Públicado em 

07 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

MEC Show realizada no Pavilhão de Carapina
Mec Show, feira da indústria metalmecânica do Estado, foi realizada no Pavilhão de Carapina Crédito: Vitor Jubini
Os anos de 2020 e 2021 foram desastrosos para o mercado de feiras e eventos de todo o planeta. Não foi diferente aqui no Espírito Santo. Uma doença facilmente transmitida pelo ar golpeou duramente o segmento onde o fundamental é estabelecer proximidade, conversar olho no olho. Algumas tentativas, como as feiras online, foram feitas, mas nada que prosperasse.
O ano de 2022 chegou com a população majoritariamente vacinada e o medo da proximidade aos poucos foi diminuindo. Era chegada a hora da retomada, e ela veio acima do que os mais otimistas esperavam. Algumas das feiras empresariais mais relevantes do Estado têm experimentado uma expansão que supera os 25% em relação aos eventos realizados em 2019. Só não vai mais por conta da falta de espaço. A demanda reprimida é a 'culpada'.  
"A pandemia nos ensinou muita coisa, os encontros remotos foi um desses ensinamentos, mas os negócios precisam do olho no olho. Numa feira muitas coisas surgem de um simples esbarrão, a vida é assim. O remoto é muito relevante e veio para ficar, mas as pessoas estavam ansiosas pela volta dos encontros, havia uma demanda reprimida. As empresas sabem da necessidade de um bom posicionamento e as feiras têm esse papel", explica Flavia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa capixaba que faz parte do grupo italiano Vernonafiere, especializado na realização de feiras.
A Mec Show, uma das principais feiras do setor metalmecânico e inovação industrial do país, cresceu 25% em relação à ultima edição, realizada em 2019. A Cachoeiro Stone Fair, que acontece no final de agosto, terá uma expansão de 10% em relação ao evento de 2019. Só não vai mais porque o Parque de Exposições de Cachoeiro não comporta. A Vitória Stone Fair, que acontece em fevereiro, já está 80% vendida e deve avançar algo próximo a 20% em relação à última edição, em fevereiro de 2020. Assim como a Mec Show, a Vitória Stone Fair é abrigada no Pavilhão de Carapina.
Diante da volta dos eventos, e com tendência de alta, o setor volta a lamentar a falta de um espaço mais adequado. A aposta do momento é na área do entorno do Aeroporto de Vitória. A Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo complexo aeroportuário de Vitória, já disse que deseja fazer um centro de convenções nas proximidades do terminal. Empresários do setor de eventos do Estado se animaram com a ideia e já estão em contato com executivos da concessionária.
"Um espaço moderno, feito para a realização de grandes eventos, naquele local, ao lado do Aeroporto, tem tudo para dar certo", afirma Flavia Milaneze.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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