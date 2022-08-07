Feiras de negócios deixam Covid para trás e voltam a crescer no ES

"A pandemia nos ensinou muita coisa, os encontros remotos foi um desses ensinamentos, mas os negócios precisam do olho no olho. Numa feira muitas coisas surgem de um simples esbarrão, a vida é assim. O remoto é muito relevante e veio para ficar, mas as pessoas estavam ansiosas pela volta dos encontros, havia uma demanda reprimida. As empresas sabem da necessidade de um bom posicionamento e as feiras têm esse papel", explica Flavia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa capixaba que faz parte do grupo italiano Vernonafiere, especializado na realização de feiras.