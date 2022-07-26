Mec Show: feira terá robôs, carreta 5G e outras inovações na Serra

A Mec Show, feira capixaba do setor metalmecânico e da inovação industrial, chega a sua 15ª edição em 2022, com uma série de novidades. O evento, que acontecerá entre os dias 2 e 4 de agosto, no Pavilhão de Carapina, na Serra, contará, por exemplo, com a exposição de robôs e de uma carreta 5G.

Mec Show: após dois anos, feira volta em formato presencial Crédito: Mec Show / Divulgação

Segundo a organização do evento, o objetivo é explicar e demonstrar aplicações do 5G e suas utilidades em áreas como agricultura, mineração, manutenção de equipamentos e também no ambiente familiar. As visitas à carreta serão guiadas, com 12 pessoas por turma e vaga para PCD (pessoas com deficiência).

Também serão apresentadas inovações como drones utilizados no monitoramento de operações industriais, relógios inteligentes que monitoram a saúde do trabalhador, entre outras. A feira contará com mais de 250 marcas e expositores, e um pavilhão inteiro será destinado exclusivamente à apresentação de novas ideias para a indústria.

Um dos grandes destaques da feira é a ilha de inovação, que será integrada com a Arena Sesi / Senai e terá palestras e workshop, além da mostra de produtos, protótipos e simuladores interativos.

A expectativa, de acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado (Sindifer), Luis Cordeiro, é receber cerca de 15 mil visitantes, com representantes de 12 Estados brasileiros. O evento deve movimentar R$ 50 milhões em negócios no Espírito Santo.

Cordeiro destacou que a feira acontece em um momento promissor para o Estado, que tem empresas reconhecidas nacionalmente e apresenta potencial para aproveitar a oportunidade e fechar negócios que movimentem a economia capixaba e do país.

“A feira está muito bem organizada, muito bem montada, por isso estamos com uma expectativa enorme. Ela acontece em um momento muito bom, de retomada de eventos presenciais. Temos uma carteira de investimentos muito expressiva até 2026, catalogados na ordem de R$ 66 bilhões . Então, são muitas oportunidades”, completou.

A 15ª edição da Mec Show acontecerá em conjunto com a 10ª ES Oil&Gás, feira e conferência do setor de petróleo e gás no Espírito Santo, que terá um auditório exclusivo para discussões ligadas à área, além de showroom com demonstração de soluções, um posto de cadastramento de fornecedores da Petrobras e estandes com expositores do setor.

No estande da Petrobras, por exemplo, os visitantes poderão experimentar o comando de um simulador do ROV, um robô submarino que ajuda na manutenção de equipamentos e estruturas de exploração e produção de petróleo, conforme explica Marcos Milanez e Milaneze, diretor da Milanez&Milaneze, empresa realizadora da Mec Show.

O executivo ainda acrescenta: "A parte de conferência conta com a curadoria do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia (FCP&GE) e tem um vasto conteúdo técnico que irá receber os principais nomes da indústria para debater temas como Transição Energética, Descarbonização, Inovação, Offshore, Onshore e o Novo Mercado de Gás.”

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