Plataforma ajuda a descobrir qual bairro é melhor para abrir empresa

Feira do Empreendedor Pavilhão de Carapina termina neste domingo (17) Crédito: Rodrigo Gavini

Radar Sebrae, uma ferramenta onde é possível fazer uma avaliação de mercado, ajudar a escolher o melhor bairro para abrir a empresa e verificar quem serão os concorrentes e os clientes. Para abrir o próprio negócio, o empreendedor precisa ter a ideia e ainda analisar vários pontos que podem influenciar no sucesso de sua decisão. E para ajudar o futuro empresário a ter certeza de que o seu sonho é viável, ele pode consultar o, uma ferramenta onde é possível fazer uma avaliação de mercado, ajudar a escolher o melhor bairro para abrir a empresa e verificar quem serão os concorrentes e os clientes.

A plataforma foi lançada na Feira do Empreendedor e promete ser uma facilitadora para quem já tem um negócio ou deseja abrir uma empresa. O evento segue até domingo, dia 17 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra

Os interessados podem ter acesso gratuito à plataforma no site radarsebrae.com.br . A facilidade também está disponível no aplicativo do Sebrae , na aba mercado.

O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, explica que o site tem uma lista de melhores negócios, posicionamento do delivery e ainda a aba explorar com, pelo menos, 98 ideias de negócios. Podem acessar o sistema empreendedores dos 78 municípios capixabas.

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae Crédito: Rodrigo Gavini

“Quem quer abrir uma padaria, por exemplo, consegue saber quantos negócios têm na região. Se essa pessoa tiver dúvida no que investir pode verificar qual a melhor alternativa: uma padaria ou uma sorveteria. Essas informações vão ajudar o empreendedor a tomar a melhor decisão a partir dessa avaliação de mercado feita por uma plataforma inteligente e dinâmica”, comentou Rigo.

Segundo Vitor Santos, que desenvolveu a ideia, a partir da plataforma, o empreendedor pode ter acesso a indicadores importantes, aumentando a taxa de sucesso dos pequenos empreendimentos.

Segundo ele, 30% dos negócios fecham em um prazo de dois anos. A falta de conhecimento sobre a área é um dos principais motivos.

“Isso ocorre por falta de planejamento. Com o Radar Sebrae, é possível reduzir esse risco. Trata-se de um instrumento para fortalecer os negócios e aumentar as chances de sucesso desses empreendedores. A pesquisa de mercado pode ser feita em três cliques”, comenta Santos.

Com o Radar Sebrae, os empreendedores vão poder buscar por melhores oportunidades de negócios, mais conhecimento sobre o mercado desejado, melhores locais para empreender e ideias de negócios de acordo com os parâmetros escolhidos. As respostas qualificadas oferecidas pela ferramenta aumentam a segurança do investimento.

Todas as empresas registradas no Estado estão automaticamente cadastradas na plataforma Radar Sebrae.

DELIVERY