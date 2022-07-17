Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Empreendedorismo

Plataforma ajuda a descobrir qual bairro é melhor para abrir empresa

Empreendedores vão poder buscar por melhores oportunidades de negócios, mais conhecimento sobre o mercado desejado e ideias de negócios de acordo com os parâmetros escolhidos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jul 2022 às 08:28

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 08:28

Feira do Empreendedor Pavilhão de Carapina termina no domingo
Feira do Empreendedor Pavilhão de Carapina termina neste domingo (17) Crédito: Rodrigo Gavini
Para abrir o próprio negócio, o empreendedor precisa ter a ideia e ainda analisar vários pontos que podem influenciar no sucesso de sua decisão. E para ajudar o futuro empresário a ter certeza de que o seu sonho é viável, ele pode consultar o Radar Sebrae, uma ferramenta onde é possível fazer uma avaliação de mercado, ajudar a escolher o melhor bairro para abrir a empresa e verificar quem serão os concorrentes e os clientes.
A plataforma foi lançada na Feira do Empreendedor e promete ser uma facilitadora para quem já tem um negócio ou deseja abrir uma empresa. O evento segue até domingo, dia 17 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Os interessados podem ter acesso gratuito à plataforma no site radarsebrae.com.br. A facilidade também está disponível no aplicativo do Sebrae, na aba mercado.

Veja Também

Feira vai dar dicas para quem quer investir no próprio negócios no ES

O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, explica que o site tem uma lista de melhores negócios, posicionamento do delivery e ainda a aba explorar com, pelo menos, 98 ideias de negócios. Podem acessar o sistema empreendedores dos 78 municípios capixabas. 
Feira do Empreendedor Pavilhão de Carapina
Pedro Rigo, superintendente do Sebrae Crédito: Rodrigo Gavini
“Quem quer abrir uma padaria, por exemplo, consegue saber quantos negócios têm na região. Se essa pessoa tiver dúvida no que investir pode verificar qual a melhor alternativa: uma padaria ou uma sorveteria. Essas informações vão ajudar o empreendedor a tomar a melhor decisão a partir dessa avaliação de mercado feita por uma plataforma inteligente e dinâmica”, comentou Rigo.
Segundo Vitor Santos, que desenvolveu a ideia, a partir da plataforma, o empreendedor pode ter acesso a indicadores importantes, aumentando a taxa de sucesso dos pequenos empreendimentos.
Segundo ele, 30% dos negócios fecham em um prazo de dois anos. A falta de conhecimento sobre a área é um dos principais motivos.
“Isso ocorre por falta de planejamento. Com o Radar Sebrae, é possível reduzir esse risco. Trata-se de um instrumento para fortalecer os negócios e aumentar as chances de sucesso desses empreendedores. A pesquisa de mercado pode ser feita em três cliques”, comenta Santos.
Com o Radar Sebrae, os empreendedores vão poder buscar por melhores oportunidades de negócios, mais conhecimento sobre o mercado desejado, melhores locais para empreender e ideias de negócios de acordo com os parâmetros escolhidos. As respostas qualificadas oferecidas pela ferramenta aumentam a segurança do investimento.
Todas as empresas registradas no Estado estão automaticamente cadastradas na plataforma Radar Sebrae.
DELIVERY
Outra opção da ferramenta é direcionada a quem quer trabalhar com delivery. A avaliação vale para localização, concorrentes e clientes. Na plataforma, é possível buscar por todas essas informações e ainda ter detalhes sobre presença digital, que é tão importante, especialmente para negócios que lidam com pessoas exclusivamente através da internet.

LEIA MAIS 

Parceria inédita promete acelerar startups e fomentar o empreendedorismo no ES

Mulheres capixabas impulsionam o empreendedorismo feminino

Dono de startup rural aponta perfil ideal para jovem empreender no campo

Periferia business: as mulheres que moram e empreendem nas comunidades

Vai investir no próprio negócio? Saiba como conseguir o dinheiro certo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sebrae Empreendedorismo Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados