Plataforma ajuda a descobrir qual bairro é melhor para abrir empresa

Para abrir o próprio negócio, o empreendedor precisa ter a ideia e ainda analisar vários pontos que podem influenciar no sucesso de sua decisão. E para ajudar o futuro empresário a ter certeza de que o seu sonho é viável, ele pode consultar o Radar Sebrae, uma ferramenta onde é possível fazer uma avaliação de mercado, ajudar a escolher o melhor bairro para abrir a empresa e verificar quem serão os concorrentes e os clientes.
A plataforma foi lançada na Feira do Empreendedor e promete ser uma facilitadora para quem já tem um negócio ou deseja abrir uma empresa. O evento segue até domingo, dia 17 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Os interessados podem ter acesso gratuito à plataforma no site radarsebrae.com.br. A facilidade também está disponível no aplicativo do Sebrae, na aba mercado.
O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, explica que o site tem uma lista de melhores negócios, posicionamento do delivery e ainda a aba explorar com, pelo menos, 98 ideias de negócios. Podem acessar o sistema empreendedores dos 78 municípios capixabas.
“Quem quer abrir uma padaria, por exemplo, consegue saber quantos negócios têm na região. Se essa pessoa tiver dúvida no que investir pode verificar qual a melhor alternativa: uma padaria ou uma sorveteria. Essas informações vão ajudar o empreendedor a tomar a melhor decisão a partir dessa avaliação de mercado feita por uma plataforma inteligente e dinâmica”, comentou Rigo.
Segundo Vitor Santos, que desenvolveu a ideia, a partir da plataforma, o empreendedor pode ter acesso a indicadores importantes, aumentando a taxa de sucesso dos pequenos empreendimentos.
Segundo ele, 30% dos negócios fecham em um prazo de dois anos. A falta de conhecimento sobre a área é um dos principais motivos.
“Isso ocorre por falta de planejamento. Com o Radar Sebrae, é possível reduzir esse risco. Trata-se de um instrumento para fortalecer os negócios e aumentar as chances de sucesso desses empreendedores. A pesquisa de mercado pode ser feita em três cliques”, comenta Santos.
Com o Radar Sebrae, os empreendedores vão poder buscar por melhores oportunidades de negócios, mais conhecimento sobre o mercado desejado, melhores locais para empreender e ideias de negócios de acordo com os parâmetros escolhidos. As respostas qualificadas oferecidas pela ferramenta aumentam a segurança do investimento.
Todas as empresas registradas no Estado estão automaticamente cadastradas na plataforma Radar Sebrae.
DELIVERY
Outra opção da ferramenta é direcionada a quem quer trabalhar com delivery. A avaliação vale para localização, concorrentes e clientes. Na plataforma, é possível buscar por todas essas informações e ainda ter detalhes sobre presença digital, que é tão importante, especialmente para negócios que lidam com pessoas exclusivamente através da internet.