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Feira do Empreendedor

Feira vai dar dicas para quem quer investir no próprio negócios no ES

Evento será realizado de 12 a 17 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra; visitantes poderão ter acesso a palestras, cursos e oficinais sobre diversos temas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jul 2022 às 15:36

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 15:36

Empreendedores poderão ter novas ideias durante feira de negócios
Empreendedores poderão ter novas ideias durante feira de negócios Crédito: Dmytro Sheremeta/Freepik
Quem já empreende ou sonha em abrir o próprio negócio poderá ter atendimento especializado, dicas e capacitação durante a Feira do Empreendedor, que acontece de 12 a 17 de julho de 2022, no Pavilhão de Carapina, na Serra. O evento será realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES).
A programação conta com cursos, oficinas e diversas palestras sobre temas como finanças, tendências de mercado, vendas, desafios e crescimento, além da alameda do empreendedorismo, que vai inspirar os visitantes com modelo de negócios. Entre as iniciativas, estão salão de beleza, pet shop, padaria e loja de moda.
Para ter mais informações sobre o evento, acesse a Feira do Empreendedor
Os visitantes também poderão receber orientações alinhadas com o propósito de cada ideia. O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, ressalta que a feira terá espaço para todos e capacitações para cada tipo de empreendedor.
“O nosso objetivo é motivar, incentivar o empreendedorismo e criar melhores condições para quem já empreende dar continuidade ao trabalho. Afinal, é o empreendedor capixaba quem sustenta a economia do estado, com geração de emprego e renda, isso sem contar que os pequenos negócios já representam quase 95% das empresas capixabas”, destaca.
Os participantes terão a oportunidade de receber uma avaliação do negócio, independente do momento de jornada em que estejam e poderão contratar produtos, no Checkup Sebrae. Já os microempreendedores individuais terão orientações e serviços voltados para eles no espaço Mundo MEI.
A expectativa é de que 50 mil pessoas passem pelo evento. Ao todo, a feira terá cerca de 20 espaços dedicados aos empreendedores e potenciais empreendedores, com mais de 50 horas de programação.
SAIBA MAIS
  • Quando será a Feira do Empreendedor: de 12 a 14 de julho.
  • Horário de visitação: de terça a sexta, das 14 às 21 horas, sábado e domingo, das 10 às 18 horas.
  • Local: Pavilhão de Carapina, na Serra.
O evento é gratuito e para todo tipo de empreendedor.

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