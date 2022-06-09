Dono de startup rural aponta perfil ideal para jovem empreender no campo

Palestrante do Tecnoagro, Raphael Houayek deixou a rotina de advogado na cidade para comandar fazenda e startup no campo Crédito: Fernando Madeira

A importância da educação, os desafios do jovem no mercado de trabalho e as características necessárias para ter sucesso ao empreender no setor do agronegócio. Esses foram alguns dos tópicos discutidos na primeira palestra da TecnoAgro 2022.

O maior evento do setor agro no Espírito Santo começou nesta quinta-feira (9) em Linhares, no Norte do Estado. A feira reúne expositores, produtores rurais, investidores e lojistas para discutir as oportunidades de avanço para os negócios do campo com foco na revolução tecnológica de práticas e processos, antecipando tendências de mercado para unir tecnologia e produção rural.

O primeiro palestrante do dia foi Raphael Houayek. Ele é advogado, com pós-graduação em Direito de Família e MBA em Gestão Estratégica e Negócios, além de formação internacional em Marketing pela Udacity. Também é sócio-fundador do escritório Houayek & Piffero Advogados Associados e da Trevo, uma consultoria de negócios e marketing focada no agronegócio.

Durante a palestra, Raphael explicou como decidiu trocar a cidade e a vida cercada por processos, audiências e termos jurídicos pelo mundo do “campo, do pasto e dos bois” em Alegrete, cidade com cerca de 80 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul.

Ele é proprietário e gestor da Fazenda Esperança, propriedade que atua com pecuária de corte e genética da raça Braford. Em Alegrete, ele fundou a Universidade Esperança, uma startup de educação voltada à atuação no mundo agro. O projeto de educação da Fazenda que busca desenvolver estudantes e profissionais do agro.

“Nosso propósito é fazer o agro mais forte através de pessoas mais fortes. Mais importante do que qualquer acumulação de diplomas é entender, desde cedo, que ingressar no mercado de trabalho nos dias de hoje exige muito mais que formação técnica. Tem gente especialista em pasto e bois. Precisamos de gente especialista em gente", alerta.

Raphael defende que "um bom profissional vale aquilo que entrega. Esse é o valor dele, não é só o que ele tem de titulação. Ele vale o que ele é. Eu digo que um bom profissional precisa ter os cinco C para ser um profissional de sucesso".

Essas cinco qualidades seriam:

Caráter : ter alinhamento ético e preocupação com o trabalho e respeito às pessoas que dividem o mesmo ambiente profissional;





: ter alinhamento ético e preocupação com o trabalho e respeito às pessoas que dividem o mesmo ambiente profissional; Comprometimento : ter compromisso com as atividades que são designadas no dia a dia;





: ter compromisso com as atividades que são designadas no dia a dia; Capacidade de execução : saber resolver problemas práticos, ter capacidade e agilidade na resolução de questões que surgem no dia a dia;





: saber resolver problemas práticos, ter capacidade e agilidade na resolução de questões que surgem no dia a dia; Complementariedade : ter consciência e informação para alinhar teoria à prática com aplicabilidade no mercado de trabalho;





: ter consciência e informação para alinhar teoria à prática com aplicabilidade no mercado de trabalho; Clareza: ser transparente, cumprir os acordos do que foram combinados.



Tecnoagro começou nesta quinta-feira (9) em Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

ABERTURA

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, abriu o evento por volta das 8h50. O grupo promove o TecnoAgro após um hiato de três anos e, de acordo com Café, ao reunir mais de 50 palestrantes em dois dias de atividades, o evento reforça o compromisso do grupo com o setor de agronegócios, acompanhado desde o início da circulação de A Gazeta, há quase 94 anos.

"Acompanhamos a erradicação dos cafezais, as crises nas lavouras, a chegada da agroindústria e, mais recentemente, a modernização das técnicas de produção. Para se ter uma dimensão mais exata da força que o agronegócio tem, de acordo com dados do governo do Estado, 30% do PIB capixaba vêm do setor, que reúne as atividades econômicas mais importantes para 80% dos municípios daqui", destacou o presidente da Rede Gazeta. "Um evento como o TecnoAgro, portanto, é a reafirmação do compromisso com todos vocês que compõem o agro capixaba: produtores rurais, empresários, investidores e gestores públicos."

Segundo Café, o Estado vive um bom momento para a atração de negócios: "A força do setor se mostra em toda a cadeia produtiva, que envolve comércio e logística, e também nas grandes plantas agroindustriais, que empregam milhares de capixabas e criam riqueza. Tudo isso, aliado à boa imagem que o Estado desfruta no contexto nacional, vem atraindo novas indústrias e investimentos".

O secretário de Estado da Agricultura, Mario Louzada, representou o governador Renato Casagrande (PSB). Mario falou sobre a importância do retorno do evento “em Linhares, na capital do agronegócio capixaba onde as coisas acontecem”, destaca.