Inscrições abertas para o TecnoAgro; saiba como se inscrever

Estão abertas, gratuitamente, até às 23h59 do dia 8 de junho as inscrições para o TecnoAgro, nos dias 9 e 10 de junho, em Linhares, com extensa programação que contará com cerca de 50 palestras, workshops, painéis, feira de negócios/expositores, salas de capacitação, exposição de estandes para patrocinadores, feiras culturais e atrações musicais.
O TecnoAgro 2022 vai apresentar ao produtor do Estado as melhores tecnologias já disponíveis, para que ele saia do evento com a aplicação da prática nos seus negócios e a torne extremamente assertiva e rentável.
Como se inscrever no TecnoAgro
As inscrições devem ser realizadas na Página do TecnoAgro. Vale lembrar que as palestras e painéis do Palco principal e auditórios contam com limite de capacidade, portanto as inscrições serão confirmadas por ordem de chegada.
O processo de inscrição no TecnoAgro 2022 é bastante simples. Confira abaixo o passo a passo de como funciona, mas antes saiba quais documentos são necessários ter em mãos para fazer a inscrição: documento de identidade, CPF, endereço completo, e-mail e número de telefone válidos.
1. Acesse o site: as inscrições são feitas exclusivamente pela internet na Página do TecnoAgro
2. Dados pessoais: na tela inicial, serão solicitados o número do CPF e a data de nascimento do participante. Em seguida, para dar continuidade à inscrição, o candidato deve preencher uma ficha com os seus dados pessoais, como número da identidade e endereço.