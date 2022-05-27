Inscrições abertas para o TecnoAgro; saiba como se inscrever

Estão abertas, gratuitamente, até às 23h59 do dia 8 de junho as inscrições para o TecnoAgro, nos dias 9 e 10 de junho, em Linhares, com extensa programação que contará com cerca de 50 palestras, workshops, painéis, feira de negócios/expositores, salas de capacitação, exposição de estandes para patrocinadores, feiras culturais e atrações musicais.

Tecnoagro - drone no campo Crédito: Shutterstock

O TecnoAgro 2022 vai apresentar ao produtor do Estado as melhores tecnologias já disponíveis, para que ele saia do evento com a aplicação da prática nos seus negócios e a torne extremamente assertiva e rentável.

Como se inscrever no TecnoAgro

As inscrições devem ser realizadas na Página do TecnoAgro . Vale lembrar que as palestras e painéis do Palco principal e auditórios contam com limite de capacidade, portanto as inscrições serão confirmadas por ordem de chegada.

O processo de inscrição no TecnoAgro 2022 é bastante simples. Confira abaixo o passo a passo de como funciona, mas antes saiba quais documentos são necessários ter em mãos para fazer a inscrição: documento de identidade, CPF, endereço completo, e-mail e número de telefone válidos.

1. Acesse o site: as inscrições são feitas exclusivamente pela internet na Página do TecnoAgro