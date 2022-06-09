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Palco principal

Reveja as palestras do palco principal do primeiro dia do TecnoAgro

Durante os dois dias, evento estará sendo transmitido ao vivo no site e no Facebook de A Gazeta

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 01:59

Publicado em 

09 jun 2022 às 01:59
Com uma megaestrutura - palco principal e três auditórios -, o TecnoAgro 2022, que teve início nesta quinta-feira (9) , apresenta ao produtor do Estado as melhores tecnologias já disponíveis no mercado. O objetivo é que ele saia do evento com a aplicação da prática nos seus negócios e a torne extremamente assertiva e rentável.
A programação desta quinta-feira (9) começou com uma palestra sobre “Desafios e oportunidades do Agronegócio no Espírito Santo”, com presença do secretário de Estado da Agricultura, Mário Louzada, e do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg. Também foram abordados temas como empreendedorismo, sustentabilidade e inovação no campo e o mercado de cafés especiais.
No evento foi lançado ainda pelo governo estadual o Programa de Regularização Ambiental Produtiva (Pravaler), que vai dar consultoria especializada a produtores para obterem a regularização ambiental de suas propriedades.  
Em outros três auditórios são realizados painéis temáticos e simultâneos, para discussões ricas sobre o agronegócio e networking (clique aqui e conheça a programação completa).

TecnoAgro terá mais de 50 palestras e diversos expositores da agroindústria

TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, terá mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (confira a programação completa aqui e faça sua inscrição).

► Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira)
► Hora: 8h às 22h
► 20h às 22h – encerramento com shows
►Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (norte do ES

Programação

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