Reveja as palestras do palco principal do primeiro dia do TecnoAgro

TecnoAgro 2022, maior feira de tecnologia e inovação do agronegócio do ES, terá mais de 50 palestras que serão ofertadas gratuitamente ao público. É importante ressaltar que os participantes podem se inscrever em mais de uma palestra (confira a programação completa aqui e faça sua inscrição).

► Dias: 09/06 (quinta-feira) e 10/06 (sexta-feira)

► Hora: 8h às 22h

► 20h às 22h – encerramento com shows

►Local: Conceição Hall, na cidade de Linhares (norte do ES

