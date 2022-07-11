Extrabom vai ter minimercados até em condomínios no ES

De olho no segmento de minimercados, a startup mineira Be Honest e o Grupo Coutinho, do Espírito Santo - que agora são sócios por meio do modelo de equity partner -, pretendem expandir esse modelo de negócio com a marca Extrabom para todo o Estado, com a instalação dessas unidades em condomínios residenciais e comerciais.

“Criamos autoridade suficiente no segmento para estar junto dos gigantes do varejo . Temos um modelo que permite aos supermercadistas entrarem em um projeto com baixo investimento e sem precisar gastar uma energia gigantesca para levantar um novo canal de venda. Temos lojas sem nenhum atendente. O cliente precisa apenas escolher seus produtos e efetuar o pagamento via aplicativo Be Honest ou totem de pagamento”, destaca o sócio da startup, Marcelo Carneiro.

Modelo de minimercados que o Extrabom vai abrir no Estado Crédito: Imagem/Divulgação

A iniciativa no Espírito Santo receberá o nome de Extrabom Be Honest, com a criação de 200 minimercados nos próximos cinco anos. “Nos próximos doze meses serão 50 minimercados, localizados nas cidades de Serra, Vila Velha e Vitória – que são os municípios no foco inicial do investimento. O primeiro deve ser inaugurado em agosto”, destaca Fabrício Coutinho, vice-presidente do Grupo Coutinho.

Os pontos capixabas contarão com produtos de conveniência, como bebidas, congelados, refrigerados, lanches rápidos (snacks), higiene pessoal, limpeza, picolés e sorvetes, destilados, entre outros. Cada minimercado contará com estoque de 350 a 500 itens e terá um mix personalizado de acordo com a sua característica, variando conforme a quantidade de pessoas, espaço e público. No decorrer da operação, os clientes receberão pesquisas para sugerir produtos ofertados, entre outros pontos.

Coutinho destaca, ainda, que o novo investimento é mais um esforço da empresa em estar cada vez mais próxima do consumidor. “Temos uma experiência muito positiva com os terminais de autoatendimento nas lojas físicas do Extrabom. Isso significa que há uma gama de clientes que deseja autonomia e conveniência na hora de fazer suas compras. Querem selecionar e comprar de forma independente, sem intermediação”, afirma. O novo serviço, no entanto, vai além. “Vamos passar a oferecer produtos de conveniência no conforto de sua casa, por meio dos minimercados em condomínios e também no local de trabalho, entre outros pontos de grande concentração de pessoas”, destaca Coutinho.

ENTENDA O MODELO EQUITY PARTNER

A Be Honest é formada por jovens de 18 a 20 anos, iniciada quando eles estavam ainda no 2º grau, em 2020. E, em menos de 24 meses, chegaram a 250 lojas em operação, em mais de 30 cidades e seis estados brasileiros.

Nste ano, após a solidificação da marca no cenário nacional, foi lançado o modelo de Equity Partner, que consiste na criação de operações em grandes capitais, em sociedade com o líder varejista regional.

"Sabemos que o negócio se sustenta para operações com muitas lojas e um entendimento acima da média sobre varejo. Logo, ninguém melhor do que o líder varejista de cada estado para estarmos juntos, na missão de tornar o Brasil mais honesto e levar sua marca ainda mais perto dos clientes", afirma Carneiro.

E, desde 2021, o Grupo Supernosso, um dos 25 maiores do setor no país, com mais de 80 anos de atuação em Minas Gerais, se tornou sócio da Be Honest. “Desenhamos o projeto de equity partner em conjunto porque acreditamos fortemente que o modelo de minimercado, como o ofertado pela Be Honest, é o canal mais próximo do cliente para a estratégia omnichannel do varejista”, afirma Rodolfo Nejm, vice-presidente do Grupo Supernosso.