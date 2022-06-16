Os interessados podem fazer o cadastro nos sites das empresas, mandar o currículo por e-mail ou entregar o documento em uma das lojas, conforme o modelo de atendimento de cada estabelecimento.

Oportunidades para trabalhar em supermercados Crédito: Freepik

maior oferta está disponível no Grupo Coutinho , das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Ao todo, são 255 oportunidades, das quais 115 para contratação imediata nas lojas existentes e 140 para a nova unidade do Atacado Vem, que será inaugurado em setembro deste ano, em Jacaraípe, na Serra.

Já o Grupo Carone, das marcas Supermercado Carone e Sempre Tem, anunciou que está contratando 124 profissionais para trabalharem nas lojas da Grande Vitória e Guarapari. Oportunidades ainda na Rede Casagrande, Big (Sams Club e Maxxi Atacado) e Perim Supermercados.

Your browser does not support the audio element. Supermercados e atacarejos abrem mais de 400 vagas de emprego no ES

CONFIRA AS VAGAS

Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 255

255 Embalador

Açougueiro

Atendente e-commerce

Operador de vendas

Oficial polivalente

Consultor de vinhos

Encarregado de prevenção de riscos

Motorista

Estagiário Administrativo

Auxiliar de serviços gerais

Operador de frios

Auxiliar de depósito

Operador de caixa

Grupo Carone, dos Supermercados Carone e Sempre Tem

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no [email protected] ou entregá-lo em uma das lojas. os interessados podem fazer o cadastro no site , ou enviar o currículo para o e-mailou entregá-lo em uma das lojas.

Vagas: 124 para Grande Vitória e Guarapari

124 para Grande Vitória e Guarapari Açougueiro

Pizzaiolo

Operador de empilhadeira

Fiscal de controle patrimonial

Analista de T&D

Auxiliar de açougueiro

Auxiliar de cozinha

Repositor de mercadoria /perecíveis

Operador de câmara fria

Ajudante de recebimento de mercadoria

Grupo Big, das marcas Sams Club, Maxxi Atacado

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site.

Vagas: 9, todas para Vitória

9, todas para Vitória Operador de loja

Agente cartões e serviços

Auxiliar de perecíveis

Repositor

Cartazista

Repositor PCD

Supermercados Casagrande

Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected] ou deixar em uma das lojas. os interessados podem mandar o currículo para o e-mailou deixar em uma das lojas.

Vagas: 5

5 Balconista de açougue (Linhares)

Técnico de segurança do trabalho (São Mateus)

Operador de câmera (Linhares)

Ajudante de padeiro (Linhares)

Auxiliar de depósito (Linhares)

Perim Supermercados

Como se candidatar: os currículos devem ser entregues em uma das lojas Perim de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.