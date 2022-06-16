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Oportunidades

Supermercados e atacarejos abrem mais de 400 vagas de emprego no ES

Postos de trabalho são para cargos como repositor, açougueiro, operador de câmara fria, operador de caixa e motorista. Saiba como participar dos processos seletivos

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 15:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2022 às 15:34
Supermercados e atacarejos estão com 404 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As chances são para cargos como repositor, açougueiro, operador de câmara fria, operador de caixa e motorista. Os postos são para trabalhar na Grande Vitória, Cachoeiro de ItapemirimCasteloLinhares e São Mateus.
Os interessados podem fazer o cadastro nos sites das empresas, mandar o currículo por e-mail ou entregar o documento em uma das lojas, conforme o modelo de atendimento de cada estabelecimento.
Oportunidades para trabalhar em supermercados
Oportunidades para trabalhar em supermercados Crédito: Freepik
maior oferta está disponível no Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Ao todo, são 255 oportunidades, das quais 115 para contratação imediata nas lojas existentes e 140 para a nova unidade do Atacado Vem, que será inaugurado em setembro deste ano, em Jacaraípe, na Serra.

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Já o Grupo Carone, das marcas Supermercado Carone e Sempre Tem, anunciou que está contratando 124 profissionais para trabalharem nas lojas da Grande Vitória e Guarapari. Oportunidades ainda na Rede Casagrande, Big (Sams Club e Maxxi Atacado) e Perim Supermercados.
Supermercados e atacarejos abrem mais de 400 vagas de emprego no ES
CONFIRA AS VAGAS
Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 255
  • Embalador
  • Açougueiro
  • Atendente e-commerce
  • Operador de vendas
  • Oficial polivalente
  • Consultor de vinhos
  • Encarregado de prevenção de riscos
  • Motorista
  • Estagiário Administrativo
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Operador de frios
  • Auxiliar de depósito
  • Operador de caixa
Grupo Carone, dos Supermercados Carone e Sempre Tem
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site, ou enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das lojas.
  • Vagas: 124 para Grande Vitória e Guarapari
  • Açougueiro
  • Pizzaiolo
  • Operador de empilhadeira
  • Fiscal de controle patrimonial
  • Analista de T&D
  • Auxiliar de açougueiro
  • Auxiliar de cozinha
  • Repositor de mercadoria /perecíveis
  • Operador de câmara fria
  • Ajudante de recebimento de mercadoria
Grupo Big, das marcas Sams Club, Maxxi Atacado
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 9, todas para Vitória
  • Operador de loja
  • Agente cartões e serviços
  • Auxiliar de perecíveis
  • Repositor
  • Cartazista
  • Repositor PCD
Supermercados Casagrande
Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected] ou deixar em uma das lojas.
  • Vagas:
  • Balconista de açougue (Linhares)
  • Técnico de segurança do trabalho (São Mateus)
  • Operador de câmera  (Linhares)
  • Ajudante de padeiro  (Linhares)
  • Auxiliar de depósito  (Linhares)
Perim Supermercados
Como se candidatar: os currículos devem ser entregues em uma das lojas Perim de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.
  • Vagas: 11 para Cacheiro e Castelo
  • Repositor
  • Motorista
  • Auxiliar de açougue
  • Fiscal de loja 

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