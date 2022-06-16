Supermercados e atacarejos estão com 404 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As chances são para cargos como repositor, açougueiro, operador de câmara fria, operador de caixa e motorista. Os postos são para trabalhar na Grande Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Linhares e São Mateus.
Os interessados podem fazer o cadastro nos sites das empresas, mandar o currículo por e-mail ou entregar o documento em uma das lojas, conforme o modelo de atendimento de cada estabelecimento.
A maior oferta está disponível no Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem. Ao todo, são 255 oportunidades, das quais 115 para contratação imediata nas lojas existentes e 140 para a nova unidade do Atacado Vem, que será inaugurado em setembro deste ano, em Jacaraípe, na Serra.
Já o Grupo Carone, das marcas Supermercado Carone e Sempre Tem, anunciou que está contratando 124 profissionais para trabalharem nas lojas da Grande Vitória e Guarapari. Oportunidades ainda na Rede Casagrande, Big (Sams Club e Maxxi Atacado) e Perim Supermercados.
Supermercados e atacarejos abrem mais de 400 vagas de emprego no ES
CONFIRA AS VAGAS
Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
- Vagas: 255
- Embalador
- Açougueiro
- Atendente e-commerce
- Operador de vendas
- Oficial polivalente
- Consultor de vinhos
- Encarregado de prevenção de riscos
- Motorista
- Estagiário Administrativo
- Auxiliar de serviços gerais
- Operador de frios
- Auxiliar de depósito
- Operador de caixa
Grupo Carone, dos Supermercados Carone e Sempre Tem
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site, ou enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entregá-lo em uma das lojas.
- Vagas: 124 para Grande Vitória e Guarapari
- Açougueiro
- Pizzaiolo
- Operador de empilhadeira
- Fiscal de controle patrimonial
- Analista de T&D
- Auxiliar de açougueiro
- Auxiliar de cozinha
- Repositor de mercadoria /perecíveis
- Operador de câmara fria
- Ajudante de recebimento de mercadoria
Grupo Big, das marcas Sams Club, Maxxi Atacado
- Vagas: 9, todas para Vitória
- Operador de loja
- Agente cartões e serviços
- Auxiliar de perecíveis
- Repositor
- Cartazista
- Repositor PCD
Supermercados Casagrande
Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected] ou deixar em uma das lojas.
- Vagas: 5
- Balconista de açougue (Linhares)
- Técnico de segurança do trabalho (São Mateus)
- Operador de câmera (Linhares)
- Ajudante de padeiro (Linhares)
- Auxiliar de depósito (Linhares)
Perim Supermercados
Como se candidatar: os currículos devem ser entregues em uma das lojas Perim de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.
- Vagas: 11 para Cacheiro e Castelo
- Repositor
- Motorista
- Auxiliar de açougue
- Fiscal de loja