Investimentos da dona do Extrabom vão criar 1,4 mil empregos no ES

Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir novas lojas e ampliar Centro de Distribuição Crédito: Grupo Coutinho

O Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir mais de 1.400 vagas de empregos nos próximos três anos. As contratações serão em novas lojas e ampliação do Centro de Distribuição.

Para as obras do complexo logístico, serão contratados 80 trabalhadores. A construção vai durar oito meses. O investimento será na ordem de R$ 20 milhões e contemplará a expansão do armazém logístico, que passará de 14 mil m² para 22 mil m², atualizando o volume de docas de 26 para 42.

Para a compra de novos equipamentos, será necessário ainda um aporte de R$ 8 milhões. As instalações devem entrar em operação em fevereiro de 2023.

Além disso, a rede de supermercados também deve abrir oito novas lojas até 2025, totalizando 1.100 novos postos de trabalho.

Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir novas lojas e ampliar Centro de Distribuição Crédito: Grupo Coutinho

"A ampliação do centro de distribuição vai impactar no atendimento de novas lojas e nas operações do e-commerce", complementa o presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho.

No momento, estão abertas 255 oportunidades, das quais 115 são para contratação imediata nas lojas existentes e 140 para a nova unidade do Atacado Vem, que será inaugurado em setembro deste ano, em Jacaraípe, na Serra.

Os interessados podem fazer o cadastro no site www.extrabom.com.br