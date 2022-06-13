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Lojas e centro de distribuição

Investimentos da dona do Extrabom vão criar 1,4 mil empregos no ES

O Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, anunciou oportunidades para contratação imediata e outra para a ampliação do Centro de Distribuição. A rede de supermercados pretende abrir oito novas lojas até 2025

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 10:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 jun 2022 às 10:04
Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir novas lojas e ampliar Centro de Distribuição
Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir novas lojas e ampliar Centro de Distribuição Crédito: Grupo Coutinho
O Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir mais de 1.400 vagas de empregos nos próximos três anos. As contratações serão em novas lojas e ampliação do Centro de Distribuição.
Para as obras do complexo logístico, serão contratados 80 trabalhadores. A construção vai durar oito meses. O investimento será na ordem de R$ 20 milhões e contemplará a expansão do armazém logístico, que passará de 14 mil m² para 22 mil m², atualizando o volume de docas de 26 para 42.
Para a compra de novos equipamentos, será necessário ainda um aporte de R$ 8 milhões. As instalações devem entrar em operação em fevereiro de 2023.
Além disso, a rede de supermercados também deve abrir oito novas lojas até 2025, totalizando 1.100 novos postos de trabalho.
Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir novas lojas e ampliar Centro de Distribuição
Grupo Coutinho, das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir novas lojas e ampliar Centro de Distribuição Crédito: Grupo Coutinho
"A ampliação do centro de distribuição vai impactar no atendimento de novas lojas e nas operações do e-commerce", complementa o presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho. 
No momento, estão abertas 255 oportunidades, das quais 115 são para contratação imediata nas lojas existentes e 140 para a nova unidade do Atacado Vem, que será inaugurado em setembro deste ano, em Jacaraípe, na Serra.
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.extrabom.com.br.
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