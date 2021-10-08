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Pesquisa do Procon

Preço de um mesmo produto varia em até 300% em supermercados de Vitória

Levantamento do Procon foi realizado entre os dias 29 e 30 de setembro, em nove estabelecimentos da cidade. Foram pesquisados os preços de 64 itens.

Publicado em 

08 out 2021 às 10:21

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:21

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de supermercado.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de supermercado. Crédito: Freepik
Uma pesquisa feita pelo Procon de Vitória mostrou que o preço de um mesmo produto chega a variar em até 303,54% de um supermercado para outro na Capital. A maior variação encontrada foi a da laranja, que podia ser comprada de R$ 1,98 a R$ 7,99.
O levantamento foi realizado entre os dias 29 e 30 de setembro, em nove estabelecimentos da cidade. Foram pesquisados os preços de 64 alimentos básicos da alimentação. A lista com todos os itens pode ser conferida clicando aqui.
Entre os produtos que apresentaram grande variação de preço estão o mamão hawaí, que é vendido de R$ 2,47 a R$ 7,99 e quilo da batata-Inglesa, comercializado de R$ 1,49 a R$ 4,49.
O preço do quilo do apresuntado fatiado varia em mais de R$ 10 de um supermercado para o outro, segundo a pesquisa. Em alguns estabelecimentos, ele pode ser comprado a R$ 12,90. Já em outros, por R$ 29,99. A variação é de 132,48%.

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Já o molho de tomate tradicional em sachê de 340 gramas, é vendido por preços que vão de de R$ 1,29 até R$ 2,79, enquanto que óleo de canola (900 ml) pode ser encontrado de R$ 7,99 a R$ 16,99, variando 112,64%.
Um dos produtos que entrou na pesquisa de itens de primeira necessidade desde agosto, a pedido dos consumidores, foi o quilo do filé de peito de frango congelado, que apresentou variação de preços de 25,92%, podendo ser comprado de R$ 18,98 a R$ 23,90.

COMPARATIVO MENSAL

O Procon comparou os preços encontrados na pesquisa publicada em setembro e deste mês . O pacote de biscoito maisena foi o que teve maior diferença de preço nos últimos 30 dias, passando de R$1,89 para R$3,58, um aumento de 89,42%.
Já o quilo da batata-inglesa foi o item que apresentou redução de preço, saindo de R$ 3,49 o quilo para R$ 1,49 no último mês.

COMPARATIVO ANUAL

Ao comparar os preços praticados entre outubro de 2020 e outubro de 2021, o maior aumento foi do pó de café de 250 gramas, com variação de 80,21%. Em outubro de 2020, o pacote custava R$ 2,88 e neste ano o preço é R$ 5,19.
Já a maior redução de preço foi do quilo de sabão em pó. Em outubro de 2020 custava R$ 14,59 e neste mês custa R$ 6,59. A redução foi de 54,83%.
*Com informações do G1 Espírito Santo

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