Alimento tem sido um dos vilões da inflação Crédito: Pixabay

Além de fazer os capixabas tirarem os casacos do armário, a onda de frio e a seca registrada no Espírito Santo e em todo o Brasil também obriga a população a colocar as mãos nos bolsos – só que não para esquentar.

Acontece que essas mudanças climáticas acabam pressionando o preço de muitos alimentos básicos do dia a dia e fazendo com que a conta do supermercado ou da feira, que já estava alta, fique ainda mais salgada.

Your browser does not support the audio element. Preços da cenoura e do tomate disparam com ondas de seca e frio

Em um ano, as maiores altas foram registradas no valor de venda do tomate (106,81%), cenoura (72,29%), óleo de soja (69,09%), carnes (32,24%), arroz (32,19%), aves e ovos (20,42%), leite e derivados (13,98%) e feijão (11,5%).

No entanto, diversos outros alimentos, como batata, cebola, frutas, pão francês, entre outros, tiveram alta nos preços superior a 10% nos últimos meses.

Segundo o economista André Braz, o impacto do frio e da seca na alta dos preços acontece por dois fatores: a sensibilidade de alguns alimentos diante de temperaturas mais amenas; e a degradação das pastagens devido ao período de seca, típico do inverno, comprometendo a alimentação do gado.

"O frio principalmente afeta primeiro as hortaliças e verduras, que são mais sensíveis às baixas temperaturas. Dessa forma, a demanda continua alta, mas a oferta é mais escassa, culminando no aumento do preço desses alimentos" André Braz - Economista

Já em relação a seca, os produtos mais afetados são as carnes de forma geral, as aves e os ovos.

“Quando a pastagem é destruída por causa da seca, o pecuarista precisa comprar ração para alimentar o animal, que geralmente é a base de soja ou milho, que também foram afetados pela seca. No caso do milho, ele também é alimento para as aves, aumentando o preço da carne de frango e dos ovos também”, explica o economista.

Para o diretor-presidente das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), Guilherme Gomes, além da estiagem e do frio, a alta do preço dos alimentos também é justificada pelo aumento do custo dos insumos utilizados na produção agrícola do Estado.

"O Espírito Santo também tem algumas particularidades. A primeira delas é que a oferta de produtos diminuiu porque o cultivo de alguns alimentos está mais caro devido ao preço do insumos mais caro. Antes, um saco de adubo custava R$ 65; agora, o mesmo adubo custa R$ 210, e o preço do produto final não acompanhou esse crescimento", explica.

Para Guilherme, outro fato responsável pelo aumento dos alimentos é que, devido a seca e ao frio impactarem principalmente Sul do Brasil, o Espírito Santo se tornou referência para abastecer Estados.

"Hoje, quando percorremos a Ceasa, vemos compradores do Sul do país, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, dentre outros Estados. Muitas vezes, eles compram a produção inteira do produtor rural antes dela chegar às Centrais de Abastecimento. Isso diminui a nossa oferta, e, consequentemente, aumenta o preço do produto final, que vai ser adquirido pelo consumidor", pontua.

ALTA DE PREÇOS É TEMPORÁRIA

A boa notícia, segundo o economista André Braz, é que a alta dos preços causada pelo frio e pela seca é temporária.