Desemprego, comida cara e Covid trazem sensação de mal-estar a famílias

Ppopulação brasileira possui um índice de desconforto que chegou a 19,83% no primeiro trimestre de 2021 Crédito: Francisco Moreno/Unsplash

O brasileiro não tinha ainda superado à crise econômica causada pela gastança fiscal de cidades, Estados e a União quando a pandemia do novo coronavírus surpreendeu o mundo, trazendo mortes e retração da atividade produtiva.

Os empregos no Brasil começavam ainda a ser recuperados, a inflação, principalmente dos alimentos, estava controlada, porém a Covid-19 mostrou que era um problema muito maior que sanitário.

Passando por uma onda de crises que têm afetado profundamente a economia do país, os brasileiros ocupam, atualmente, o segundo lugar no ranking que mede o índice de mal-estar dos países.

O levantamento realizado pelo pesquisador da área de Economia Aplicada do FGV-Ibre - Instituto Brasileiro de Economia, Daniel Duque, mostrou que a população brasileira tem um índice de desconforto que chegou a 19,83% no primeiro trimestre de 2021.

É o maior valor já registrado nos últimos cinco anos, desde 2016, quando o país enfrentava uma recessão econômica. O índice é medido com a soma das taxas de inflação e de desemprego e foi criado por Arthur Okun, que foi analista e chefe do Conselho de Assessores Econômicos de Lyndon Johnson, presidente americano, de 1963 a 1969.

O índice busca medir o grau de estresse econômico sofrido pela população, devido ao risco de perder emprego combinado com um aumento do custo de vida. Na média do mundo, segundo o Banco Mundial, a Taxa de Desconforto se elevou de 7,5 para 8,4%, seu maior nível desde 2013.

Para Daniel Duque, o aumento de preços e desemprego tendem a gerar problemas de saúde e convivência, tendo em vista a deterioração das condições materiais de vida.

"No curto prazo, há maior incerteza e, por consequência, aversão ao risco, além do perigo de inércia inflacionária. A geração que entra no mercado de trabalho nessas condições acaba por ser prejudicada ao longo de toda sua vida produtiva, com menores rendimentos e produtividade em relação às gerações que o fazem em momentos de maior normalidade econômica" Daniel Duque - Pesquisador da área de Economia Aplicada do FGV-Ibre

Na frente do Brasil, apenas a Turquia, cuja taxa mais recente corresponde a 26,27%, registrada no quarto trimestre de 2020. Logo depois do Brasil estão a Espanha com 16,09%, a Colômbia com 15,63% e a Grécia com um índice de 14,08%.

Quanto maior o indicador, pior é a taxa de mal-estar de um país. O levantamento foi realizado entre os países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde o Brasil entra como convidado.

Segundo a pesquisa, a tendência é que a Taxa de Desconforto no Brasil ultrapasse a sua máxima de 2016, levando em consideração as projeções de alta na inflação para os próximos meses e o grande contingente de trabalhadores ainda fora da força de trabalho.

O Brasil, de acordo com o levantamento, ainda terá uma piora significativa de sua posição em relação aos demais países, fazendo o movimento contrário ao resto do mundo, onde a taxa de desemprego já tem mostrado sinais de retração, mesmo que a inflação ainda continue acelerada.

DESEMPREGO E INFLAÇÃO

Entre as principais causas dessa sensação de desconforto e mal-estar entre os brasileiros está o desemprego, que chegou a 14,7% em março, segundo levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do IBGE. Essa é a maior taxa da série histórica, iniciada em 2012, que mostra também recorde da taxa de desalentados: 6 milhões de trabalhadores que deixaram de buscar uma colocação no mercado de trabalho.

Em seguida está a inflação recorde registrada em maio, com uma alta de 0,83% em relação a abril, também divulgada pelo IBGE. A inflação em maio de 2021 já foi a maior para mês em 25 anos, com o IPCA tendo atingido 8,06% em 12 meses, permanecendo acima do teto da meta estabelecida para o ano.

O aumento na conta de luz, causado pelo acionamento da bandeira tarifária vermelha, em função de uma crise hídrica e risco de apagões pelo país, além da alta no preço dos combustíveis foram os dois grandes responsáveis por essa alta.

Desemprego chegou a 14,7% em março. É a maior taxa da série histórica, iniciada em 2012 Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo

“A crise pandêmica, que começou em março de 2020, atingiu toda a questão do desalento e tirou o véu sobre os problemas estruturais do país que a gente não tinha. Todas as características que existiam de distorção do Estado apareceram com a crise e houve uma compressão da economia do país. Ou seja, a vacinação tem ligação direta à recuperação econômica do país, que aos poucos deve melhorar”, avalia o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Vaner Corrêa.

Da mesma opinião é o também economista Mário Vasconcelos, que afirma que o crescimento das taxas de desemprego e inflação vêm de uma série de medidas erradas tomadas com relação à pandemia, fazendo com que todos os setores se retraíssem. Por outro lado, segundo Vasconcelos, a alta do dólar também impulsionou os preços para cima, principalmente de alimentos.

“Tudo o que se usa na produção está mais caro por conta do dólar, repercutindo na inflação e na falta de oferta, já que a produção diminui, os preços aumentam e muitos empresários acabam dando preferência ao mercado internacional, exportando para aproveitar a alta do dólar”, analisa.

O pesquisador Daniel Duque também reforça a necessidade de vacinação de toda a população para a melhoria da economia no país. “A queda do desemprego e da inflação passa tanto pela vacinação em massa quanto pelo combate da situação fiscal estrutural do setor público, que tem pressionado o dólar, fazendo com que este não compense a alta das commodities, o que tem aumentado o preço dos alimentos e administrados”, diz.

AJUDA E ESPERANÇA

O psicanalista, especialista em jogos de autoconhecimento, Nickson Gabriel, afirma que o autocuidado é uma das formas encontradas pelo brasileiro como forma de superar a crise que estamos vivendo. Ele criou “O Jogo da Vida”, versão brasileira do Maha Lilha, um jogo indiano milenar, e mais de 10 mil pessoas já tiveram contato com a sua versão.

O psicanalista Nickson Gabriel criou um jogo para possibilitar autoconhecimento Crédito: divulgação

“As pessoas se voltaram para si, para o autoconhecimento, precisam de pausa, de calma. Os brasileiros mergulharam no autoconhecimento e passaram a procurar mais cursos e jogos como esse. O caminho começa com a compreensão a respeito da importância do autoconhecimento”, afirma.

Para ele, o desconforto é positivo a médio e longo prazo. “Ele possibilitará a descoberta de um novo eixo em todos os setores da vida e vem abrindo caminho para as pessoas realmente percorrerem o caminho do autoconhecimento, que ao meu ver é fundamental para conquistar o tão almejado bem-estar”, explica.

O otimismo também é parte da avaliação do economista Mário Vasconcelos para os próximos meses. Segundo ele, apesar das altas taxas de desemprego e inflação, o Produto Interno Bruto (PIB) do país vem passando por sucessivas nove semanas consecutivas.

“Alguns institutos de pesquisa têm previsão que o índice chegue a 5%. As altas taxas de desemprego devem continuar por um tempo, mas para que reduzam, é preciso que o empresário sinta confiança no futuro da economia. Com o PIB crescendo, isso sinaliza que é hora de começar a investir novamente no país”, avalia.