Mundial de Clubes 2029: Fifa lança ranking de classificação; confira posição do seu time





A Fifa deu mais um passo na organização do Mundial de Clubes 2029 ao divulgar o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. A lista permite acompanhar, ao longo do ciclo, quais clubes estão mais próximos de garantir vaga no torneio.



Até o momento, cinco equipes já estão confirmadas na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório.



Os primeiros classificados são os campeões das principais competições de cada confederação entre 2025 e 2028. São eles:



- Paris Saint-Germain (Europa)



- Al-Ahli (Ásia)



- Pyramids FC (África)



- Flamengo (América do Sul)



- Cruz Azul (América do Norte, Central e Caribe)



Um detalhe importante envolve o futebol asiático: o Al-Ahli conquistou recentemente o bicampeonato continental, o que faz com que uma das vagas da Ásia passe obrigatoriamente a ser preenchida via ranking - abrindo disputa entre outros clubes da confederação.