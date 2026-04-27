Cris Samorini reafirma lealdade a Pazolini após ligação de Ricardo

Não há ninguém que vá conseguir distorcer ou destruir uma relação verdadeira que eu construí com o nosso ex-prefeito Lorenzo Pazolini
Cris Samorini (PP) Prefeita de Vitória
"Relação de fidelidade, lealdade e gratidão", completou.
Nesta segunda-feira (27), Ricardo relatou à coluna como foi a conversa com Cris, no telefonema do último dia 6:
"Ela foi muito cordial e me contou até uma coisa curiosa. Ela me falou assim: 'Ricardo, sabe qual foi o primeiro telefonema que eu recebi hoje? Do meu pai, do Túlio Samorini. E o meu pai tinha me perguntado se eu liguei para você'. E eu falei: 'Pois é, Cris, você não me ligou, mas eu tô te ligando para me colocar inteiramente à sua disposição'."
"Foi uma conversa institucional, muito amigável, muito cordial, não foi uma conversa política, muito menos partidária. Eu sou o governador do estado, ela é prefeita de Vitória", disse o chefe do Executivo estadual.
Nós conversamos e dialogamos com todas as prefeitas e prefeitos do Espírito Santo. Não vai ser diferente aqui em Vitória. Claro, se assim ela desejar
Ricardo Ferraço (MDB) Governador do Espírito Santo
O governador participou do evento "Brasil Sob Ameaça – Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado", em Vitória. Logo depois, concedeu entrevista à coluna.
ENCONTRO COM VEREADORES
Ricardo tem ingressado no território de Pazolini de alguma forma, porém.
Na última quinta-feira (23), ele se reuniu com nove vereadores da Capital. Oficialmente, foi uma conversa institucional, sem anúncio de apoio político-eleitoral.
Na prática, a foto do grupo ao lado do governador passa o recado claro de que o emedebista está surfando algumas ondas no território adversário.
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