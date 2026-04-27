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Letícia Gonçalves

Cris Samorini reafirma lealdade a Pazolini após ligação de Ricardo

Governador, por sua vez, afirmou que está à disposição da gestão municipal

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 15:21

Públicado em 

27 abr 2026 às 15:21
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O governador Ricardo Ferraço no Encontro Nacional de Segurança Pública, em Vitória
O governador Ricardo Ferraço durante o evento Brasil Sob Ameaça – Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Foto: Hélio Filho/Secom
Logo após a posse da prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), o governador Ricardo Ferraço (MDB), que integra um grupo político diferente do dela, telefonou para a nova chefe do Executivo municipal para cumprimentá-la.

Cris é ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), segmento com o qual Ricardo sempre teve proximidade. A prefeita, porém, também era vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos), principal adversário do governador na corrida pelo Palácio Anchieta em 2026.

A conversa, cordial, como descreveu Ricardo, alimentou especulações sobre uma mudança de rumos políticos na relação entre a Prefeitura de Vitória e o governo estadual.

Cris Samorini, porém, fez questão de marcar posição e reafirmar lealdade política a Pazolini, durante a inauguração da Praça Viver Vitória, na Praça dos Desejos no último sábado (25).

Não há ninguém que vá conseguir distorcer ou destruir uma relação verdadeira que eu construí com o nosso ex-prefeito Lorenzo Pazolini

Cris Samorini (PP) Prefeita de Vitória

"Relação de fidelidade, lealdade e gratidão", completou.

Nesta segunda-feira (27), Ricardo relatou à coluna como foi a conversa com Cris, no telefonema do último dia 6:


"Ela foi muito cordial e me contou até uma coisa curiosa. Ela me falou assim: 'Ricardo, sabe qual foi o primeiro telefonema que eu recebi hoje? Do meu pai, do Túlio Samorini. E o meu pai tinha me perguntado se eu liguei para você'. E eu falei: 'Pois é, Cris, você não me ligou, mas eu tô te ligando para me colocar inteiramente à sua disposição'." 

"Foi uma conversa institucional, muito amigável, muito cordial, não foi uma conversa política, muito menos partidária. Eu sou o governador do estado, ela é prefeita de Vitória", disse o chefe do Executivo estadual.


Nós conversamos e dialogamos com todas as prefeitas e prefeitos do Espírito Santo. Não vai ser diferente aqui em Vitória. Claro, se assim ela desejar

Ricardo Ferraço (MDB) Governador do Espírito Santo

O governador participou do evento "Brasil Sob Ameaça – Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado", em Vitória. Logo depois, concedeu entrevista à coluna.


ENCONTRO COM VEREADORES


Ricardo tem ingressado no território de Pazolini de alguma forma, porém.


Na última quinta-feira (23), ele se reuniu com nove vereadores da Capital. Oficialmente, foi uma conversa institucional, sem anúncio de apoio político-eleitoral.


Na prática, a foto do grupo ao lado do governador passa o recado claro de que o emedebista está surfando algumas ondas no território adversário. 



Ricardo Ferraço com vereadores de Vitória
Ricardo Ferraço com vereadores de Vitória. Foto: Divulgação

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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