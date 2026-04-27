Cris Samorini reafirma lealdade a Pazolini após ligação de Ricardo

Logo após a posse da prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP), o governador Ricardo Ferraço (MDB), que integra um grupo político diferente do dela, telefonou para a nova chefe do Executivo municipal para cumprimentá-la.





Cris é ex-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), segmento com o qual Ricardo sempre teve proximidade. A prefeita, porém, também era vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos), principal adversário do governador na corrida pelo Palácio Anchieta em 2026.





A conversa, cordial, como descreveu Ricardo, alimentou especulações sobre uma mudança de rumos políticos na relação entre a Prefeitura de Vitória e o governo estadual.





Cris Samorini, porém, fez questão de marcar posição e reafirmar lealdade política a Pazolini, durante a inauguração da Praça Viver Vitória, na Praça dos Desejos no último sábado (25).



