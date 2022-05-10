Lei obriga supermercados do ES a terem descrição de produtos em braile

Lei obriga que comércios varejistas no Estado tenham descrições de produtos em Braile Crédito: Freepik

Uma nova lei, publicada no Diário Oficial do Espírito Santo nesta terça-feira (10), obriga que supermercados e comércios varejistas do Estado disponibilizem informações básicas sobre os produtos também em sistema braile, destinado aos deficientes visuais. A publicação determina que as descrições devem estar em placas próprias, nas prateleiras dos estabelecimentos.

Conforme o texto, a lei permite também que a informação em braile seja substituída por algum recurso que permita as pessoas com deficiência visual conseguirem ter acesso de forma clara.

Ainda de acordo com a publicação, os estabelecimentos comerciais terão um prazo de até seis meses para se adaptarem à nova lei e instalarem os equipamentos necessários.