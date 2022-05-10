Pedestre é atropelado por motociclista no Centro de Vitória

O acidente aconteceu por volta das 6 horas. Segundo testemunhas, o pedestre saiu de um ônibus e tentou atravessar a rua, mas o sinal estava verde para o motociclista, que acabou o atingindo.

"A gente conseguiu visualizar a situação. O pedestre passou com o sinal verde (para veículos). O motociclista, automaticamente, quando o sinal abriu, foi. E ele atravessou correndo. Talvez ele achou que o sinal ainda estivesse vermelho, piscando e ele achou que daria para passar. Aí aconteceu isso, os dois acabaram se machucando. Por sorte estávamos vindo atrás e conseguimos proteger eles porque o meu medo era de que os carros que passassem ou os motociclistas provocassem outro problema maior', contou o investigador Adriano, da Polícia Civil, que presenciou o acidente.