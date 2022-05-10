Pedestre é atropelado por motociclista no Centro de Vitória

Um pedestre foi atropelado por um motociclista na manhã desta segunda-feira (10) na Vila Rubim, em Vitória. Com o impacto da batida, os dois homens caíram no asfalto e ficaram feridos. Eles foram socorridos conscientes por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O acidente aconteceu por volta das 6 horas. Segundo testemunhas, o pedestre saiu de um ônibus e tentou atravessar a rua, mas o sinal estava verde para o motociclista, que acabou o atingindo.
"A gente conseguiu visualizar a situação. O pedestre passou com o sinal verde (para veículos). O motociclista, automaticamente, quando o sinal abriu, foi. E ele atravessou correndo. Talvez ele achou que o sinal ainda estivesse vermelho, piscando e ele achou que daria para passar. Aí aconteceu isso, os dois acabaram se machucando. Por sorte estávamos vindo atrás e conseguimos proteger eles porque o meu medo era de que os carros que passassem ou os motociclistas provocassem outro problema maior', contou o investigador Adriano, da Polícia Civil, que presenciou o acidente.
Devido ao atropelamento e ao fluxo intenso de veículos, o trânsito na região ficou mais lento. Agentes da Guarda Municipal estiveram no local para controlar a situação.
*Com informações do g1 ES