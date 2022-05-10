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Na Vila Rubim

Pedestre é atropelado por motociclista no Centro de Vitória

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (10). Segundo testemunhas, o pedestre atravessou a rua quando o sinal estava verde para o motociclista

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2022 às 09:51
Pedestre foi atropelado por motociclista em Vitória.
Pedestre foi atropelado por motociclista em Vitória. Crédito: Ari Melo
Um pedestre foi atropelado por um motociclista na manhã desta segunda-feira (10) na Vila Rubim,  em Vitória. Com o impacto da batida, os dois homens caíram no asfalto e ficaram feridos. Eles foram socorridos conscientes por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O acidente aconteceu por volta das 6 horas. Segundo testemunhas, o pedestre saiu de um ônibus e tentou atravessar a rua, mas o sinal estava verde para o motociclista, que acabou o atingindo.
"A gente conseguiu visualizar a situação. O pedestre passou com o sinal verde (para veículos). O motociclista, automaticamente, quando o sinal abriu, foi. E ele atravessou correndo. Talvez ele achou que o sinal ainda estivesse vermelho, piscando e ele achou que daria para passar. Aí aconteceu isso, os dois acabaram se machucando. Por sorte estávamos vindo atrás e conseguimos proteger eles porque o meu medo era de que os carros que passassem ou os motociclistas provocassem outro problema maior', contou o investigador Adriano, da Polícia Civil, que presenciou o acidente.
Devido ao atropelamento e ao fluxo intenso de veículos, o trânsito na região ficou mais lento. Agentes da Guarda Municipal estiveram no local para controlar a situação.
*Com informações do g1 ES

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