Centro de Vitória: os deuses do passado estão abandonados

Mato toma conta de prédio abandonado na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Mais uma vez saio pelas ruas do Centro , como sempre gostei de fazer. Mas o que encontro ou deixo de encontrar me arrepia as escamas (na verdade, não se animem os possíveis alguns desafetos com essa serpejante metáfora, pois escamas, não tenho o privilégio de tê-las, é apenas modo de falar).

Bem, não sou uma flâneuse no sentido que o poeta Baudelaire deu a esta palavrinha simpática, antes que a modernidade pisoteasse o planeta. O que aprecio mesmo é navegar como barca extraviada, colhendo fragmentos do cenário, caminhando e olhando e seguindo a canção. Faz parte de minha profissão de criadora de histórias.

Só que o que agora vejo não é nada animador. Muito prédio antigo caindo; muita fachada manchada de tempo; muita janela oca; muita calçada quebrada; muita rua malconservada; muitos seres estranhos que carregam cobertores e panos esfiapados nos ombros, andam como fantasmas furtivos e não perdem a oportunidade de se aproximar para pedir uns trocados.

“São os noias”, me diz o vendedor à porta de uma loja vazia, “a senhora tenha cuidado. São capazes de tudo para conseguir o dinheiro da droga. Veja, hoje, tivemos de fechar. Estamos no escuro, sem eletricidade, porque eles roubaram os fios de cobre do estabelecimento”. Confesso que isso azeda meu dia e estraga a andança que eu julgava que seria bem mais promissora. Mais que tudo, porém, o que me desalenta é o lamentável estado de alguns dos lugares por onde caminho no circuito do chamado Centro Histórico da Ilha.

Vocês sabem que um Centro Histórico tem valor cultural, social e turístico. Inclui edifícios, locais e monumentos que datam dos primeiros anos de nascimento de uma cidade e marcam seu perfil. São como deuses do passado, silenciosos e antigos. Desempenham papel de guardiães da ancestralidade que atravessa os tempos e persiste na galáxia da urbanidade. Por essa razão, geralmente estão protegidos pelas autoridades por meio de leis e de regulamentos. Assim, dói vê-los abandonados.