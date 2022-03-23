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Leonel Ximenes

Colégio histórico de 109 anos do Centro de Vitória será reconstruído

Nova unidade deve ser inaugurada em dois anos ao custo de R$ 17,5 milhões. Obras começam nesta sexta (25)

Públicado em 

23 mar 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Antigo Colégio Americano Batista do Centro de Vitória, local onde será construída a Emef São Vicente de Paulo
Local onde será construída a EMEF São Vicente de Paulo fica no terreno onde funcionava o antigo Colégio Americano Batista Crédito: CBN Vitória
Do Centro de Vitória para o Centro de Vitória. A histórica Escola Municipal de Ensino Fundamental São Vicente de Paulo será construída na Rua Loren Reno, no bairro Moscoso, no terreno ao lado do antigo Colégio Americano Batista.  As obras começam nesta sexta (25). A prefeitura prevê investir em torno de R$ 17,5 milhões na unidade que deverá ser inaugurada daqui a dois anos.
A nova EMEF atenderá um total de 750 alunos divididos em dois turnos: matutino e vespertino. Serão construídos três pavimentos e uma quadra de esportes será compartilhada com a comunidade no entorno da escola.
O edifício, segundo a PMV, será acessível em todos os espaços, incluindo banheiros, bebedouros, portas e piso tátil nos desníveis. A acessibilidade interna do prédio está garantida através de rampa.

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O novo prédio conta ainda com três escadas de acesso, para atendimento às normas do Corpo de Bombeiros. A ligação entre a construção nova e quadra existente será realizada através de uma circulação externa em rampa e plataforma elevatória além de uma escada. Esta circulação externa também dá acesso a um pátio.
A edificação terá itens de sustentabilidade como uso de lâmpadas de LED, sistema de energia solar, utilização de torneiras de pressão com arejadores, redutores de vazão para economia de água e captação e reúso de água de chuva. Serão construídas 17 salas de.

DUAS ESCOLAS QUE FIZERAM HISTÓRIA

O antigo Colégio Americano começou a funcionar em 1934. No final de 2006, a PMV comprou o prédio, que foi restaurado e entregue em 2011. E o Ginásio São Vicente de Paulo, por sua vez, foi fundado em 1913 pelos irmãos Aristóbulo, Kosciuszko e Miguel Barbosa Leão. A São Vicente de Paulo foi a primeira escola particular instalada na Capital.

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Em 26 de julho de 1971, todo o acervo do estabelecimento de ensino, correspondência e objetos pessoais foram doados pelo professor Aristóbulo Barbosa Leão à Prefeitura de Vitória, tornando-se Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) São Vicente de Paulo. A escola ocupou por 93 anos a casa do governador Muniz Freire e foi transferida para o antigo Colégio do Carmo, onde está até hoje
A Prefeitura de Vitória preservou o histórico prédio do antigo Colégio Americano Batista, que é tombado pelo patrimônio histórico e continuará abrigando o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ernestina Pessoa, que atende 221 alunos nos turnos da manhã e tarde. Em 2006, ele foi adquirido pelo município e restaurado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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