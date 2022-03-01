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Dias de carnaval

Bar no Centro de Vitória é multado por promover festas clandestinas

Uma fiscalização da prefeitura encontrou o estabelecimento organizando eventos sem autorização das autoridades. A empresa teve equipamentos de som apreendidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2022 às 20:42

Publicado em 01 de Março de 2022 às 20:42

Um bar foi notificado, multado e teve os equipamentos sonoros apreendidos sob a suspeita de promover eventos clandestinos durante os dias de carnaval no Centro de Vitória. A abordagem da prefeitura da capital ocorreu nesta terça-feira (1).
Segundo o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo Oliveira, o estabelecimento, que não teve o nome divulgado, não tinha autorização da administração municipal para realizar essa programação.

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A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade informou que as equipes de fiscalização começaram os trabalhos no bairro por volta das 16 horas.
Em entrevista à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o secretário afirmou que o estabelecimento teve diversas punições administrativas.
"Ao longo do carnaval, foi montado um comitê integrado para fiscalizar as ações. Esse estabelecimento no Centro de Vitória não estava autorizado a promover aquele tipo de evento. Por isso, é clandestino. A prefeitura atuou punindo de todas as formas administrativas possíveis: tanto com multa quanto com apreensão do equipamento sonoro"
Marcelo Oliveira - Secretário de Desenvolvimento de Vitória
Marcelo Oliveira apontou que a pandemia impede a realização de festas e a formação de aglomerações, como a que foi vista no Centro de Vitória. Ele lembrou um decreto publicado pela Prefeitura de Vitória, em 14 de fevereiro, que proibia eventos semelhantes ao carnaval no período de 30 dias. O documento previa ainda a restrição ao trabalho de comerciantes ambulantes.
Fiscalização interrompe evento irregular no Centro de Vitória
Fiscalização interrompe evento irregular no Centro de Vitória Crédito: Divulgação | PMV
O secretário disse que caso o bar volte a promover festas como essas, é possível que a prefeitura determine a interdição do local.

ATUAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS DA CIDADE

A Prefeitura de Vitória criou um Comitê Integrado de Fiscalização, formado pelas Secretarias de Segurança Urbana (Guarda Municipal e Agentes de Trânsito), Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e Meio Ambiente (Semmam), e que monitora a região do Centro, do Triângulo, da Rua da Lama, e da Curva da Jurema.
"O comitê trabalhou em diversos pontos da cidade. Ações de dispersão foram feitas, também com controle da ordem para que os eventos não aconteçam nesse período", disse o secretário à TV Gazeta.
O objetivo da administração municipal era que as equipes, nos quatro dias de Carnaval, estivessem em três pontos fixos, de dia e à noite e uma equipe “volante”, que circularia pela cidade.

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