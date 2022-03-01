Bar no Centro de Vitória é multado por promover festas clandestinas

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Um bar foi notificado, multado e teve os equipamentos sonoros apreendidos sob a suspeita de promover eventos clandestinos durante os dias de carnaval no Centro de Vitória . A abordagem da prefeitura da capital ocorreu nesta terça-feira (1).

Segundo o secretário de Desenvolvimento de Vitória, Marcelo Oliveira, o estabelecimento, que não teve o nome divulgado, não tinha autorização da administração municipal para realizar essa programação.

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade informou que as equipes de fiscalização começaram os trabalhos no bairro por volta das 16 horas.

Em entrevista à repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o secretário afirmou que o estabelecimento teve diversas punições administrativas.

"Ao longo do carnaval, foi montado um comitê integrado para fiscalizar as ações. Esse estabelecimento no Centro de Vitória não estava autorizado a promover aquele tipo de evento. Por isso, é clandestino. A prefeitura atuou punindo de todas as formas administrativas possíveis: tanto com multa quanto com apreensão do equipamento sonoro" Marcelo Oliveira - Secretário de Desenvolvimento de Vitória

Marcelo Oliveira apontou que a pandemia impede a realização de festas e a formação de aglomerações, como a que foi vista no Centro de Vitória. Ele lembrou um decreto publicado pela Prefeitura de Vitória , em 14 de fevereiro, que proibia eventos semelhantes ao carnaval no período de 30 dias. O documento previa ainda a restrição ao trabalho de comerciantes ambulantes.

Fiscalização interrompe evento irregular no Centro de Vitória Crédito: Divulgação | PMV

O secretário disse que caso o bar volte a promover festas como essas, é possível que a prefeitura determine a interdição do local.

ATUAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS DA CIDADE

A Prefeitura de Vitória criou um Comitê Integrado de Fiscalização, formado pelas Secretarias de Segurança Urbana (Guarda Municipal e Agentes de Trânsito), Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) e Meio Ambiente (Semmam), e que monitora a região do Centro, do Triângulo, da Rua da Lama, e da Curva da Jurema.

"O comitê trabalhou em diversos pontos da cidade. Ações de dispersão foram feitas, também com controle da ordem para que os eventos não aconteçam nesse período", disse o secretário à TV Gazeta.