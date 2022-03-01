Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praias

Jovem é resgatado após quase se afogar na Curva da Jurema, em Vitória

Segundo um familiar, jovem estava desacordado no momento em que foi retirado da água. O Samu foi acionado e a vítima foi encaminhada a um hospital
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 mar 2022 às 13:41

Publicado em 01 de Março de 2022 às 13:41

Jovem de 23 anos começou a se afogar na praia da Curva da Jurema, em Vitória
Jovem de 23 anos começou a se afogar na praia da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um jovem de 23 anos quase se afogou na praia da Curva da Jurema, em Vitória, no final da manhã desta terça-feira (1º). Segundo o familiar que o resgatou, aparentemente, o jovem não sabia nadar, e por isso estava em uma parte mais rasa, entretanto, acabou se distanciando até chegar a um ponto em que já não conseguia tocar a areia com os pés.
“Ele estava em uma parte mais rasa, mas foi chegando mais fundo, ou tinha um buraco, não sei, e não deu mais pé para ele”, declarou o primo ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.
Ainda segundo o familiar, o jovem estava desacordado no momento em que foi retirado da água. O Samu foi acionado e ele recebeu os primeiros socorros no local, voltando a ficar consciente. Entretanto, precisou receber oxigênio e, por isso, foi levado ao hospital.
Primo relatou momento em que tirou jovem do mar
Primo relatou momento em que tirou jovem do mar Crédito: Ari Melo
“Ele ficou se afogando por uns cinco minutos até conseguir pedir socorro. Não tinha nenhum salva-vidas aqui na hora. Inclusive, está precisando muito porque a praia está cheia. Acredito que deveriam olhar isso com outros olhos", disse o primo.
A equipe de reportagem da TV Gazeta percorreu trechos da praia e não localizou guarda-vidas no local, que estava bastante movimentado por conta do feriado de carnaval. Outros banhistas também reclamaram da ausência dos profissionais.
Questionada, a Prefeitura de Vitória informou, em nota, que que o Serviço de Salvamento Marítimo (Salvamar) realiza diariamente ações de abordagens a banhistas e monitoramento, e que a equipe conta, atualmente, com 80 guarda-vidas.
Eles utilizam pulseiras para evitar que crianças se percam de suas famílias na orla. Além disso, atualmente, o Salvamar conta com uma embarcação totalmente restaurada, quadriciclo, pranchões, stand-ups. A orientação é para que que as pessoas frequentem praias onde há postos com guarda-vidas, para garantir a própria segurança.
“O Salvamar possui 15 postos ativos: Praia da Direita, na Ilha do Boi; Praia da Esquerda, na Ilha do Boi; Curva da Jurema (próximo a um shopping e outro próximo à Praça da Ciência); Praia da Guarderia (em frente ao deque); Ilha do Frade; Praia de Camburi, logo após a ponte; Praia de Camburi, próximo ao Quiosque 3; Praia de Camburi, em frente à rua Aristóbulo Barbosa Leão; Praia de Camburi, próximo à quadra de tênis de praia; Praia de Camburi, entre os dois píeres; Praia de Camburi, em frente a um hotel desativado; e em frente ao Atlântica Parque.”
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Carnaval: acidentes em rodovias federais no ES já mataram três pessoas

Carnaval no ES: aglomerações, confusão e bala de borracha em Aracruz

Criança morre afogada em praia de Jacaraípe, na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Carnaval Vitória (ES) Curva da Jurema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados