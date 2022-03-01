Jovem é resgatado após quase se afogar na Curva da Jurema, em Vitória

Jovem de 23 anos começou a se afogar na praia da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 23 anos quase se afogou na praia da Curva da Jurema, em Vitória , no final da manhã desta terça-feira (1º). Segundo o familiar que o resgatou, aparentemente, o jovem não sabia nadar, e por isso estava em uma parte mais rasa, entretanto, acabou se distanciando até chegar a um ponto em que já não conseguia tocar a areia com os pés.

“Ele estava em uma parte mais rasa, mas foi chegando mais fundo, ou tinha um buraco, não sei, e não deu mais pé para ele”, declarou o primo ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.

Ainda segundo o familiar, o jovem estava desacordado no momento em que foi retirado da água. O Samu foi acionado e ele recebeu os primeiros socorros no local, voltando a ficar consciente. Entretanto, precisou receber oxigênio e, por isso, foi levado ao hospital.

Primo relatou momento em que tirou jovem do mar Crédito: Ari Melo

“Ele ficou se afogando por uns cinco minutos até conseguir pedir socorro. Não tinha nenhum salva-vidas aqui na hora. Inclusive, está precisando muito porque a praia está cheia. Acredito que deveriam olhar isso com outros olhos", disse o primo.

A equipe de reportagem da TV Gazeta percorreu trechos da praia e não localizou guarda-vidas no local, que estava bastante movimentado por conta do feriado de carnaval. Outros banhistas também reclamaram da ausência dos profissionais.

Questionada, a Prefeitura de Vitória informou, em nota, que que o Serviço de Salvamento Marítimo (Salvamar) realiza diariamente ações de abordagens a banhistas e monitoramento, e que a equipe conta, atualmente, com 80 guarda-vidas.

Eles utilizam pulseiras para evitar que crianças se percam de suas famílias na orla. Além disso, atualmente, o Salvamar conta com uma embarcação totalmente restaurada, quadriciclo, pranchões, stand-ups. A orientação é para que que as pessoas frequentem praias onde há postos com guarda-vidas, para garantir a própria segurança.

“O Salvamar possui 15 postos ativos: Praia da Direita, na Ilha do Boi; Praia da Esquerda, na Ilha do Boi; Curva da Jurema (próximo a um shopping e outro próximo à Praça da Ciência); Praia da Guarderia (em frente ao deque); Ilha do Frade; Praia de Camburi, logo após a ponte; Praia de Camburi, próximo ao Quiosque 3; Praia de Camburi, em frente à rua Aristóbulo Barbosa Leão; Praia de Camburi, próximo à quadra de tênis de praia; Praia de Camburi, entre os dois píeres; Praia de Camburi, em frente a um hotel desativado; e em frente ao Atlântica Parque.”