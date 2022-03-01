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Balanço parcial

Carnaval: acidentes em rodovias federais no ES já mataram três pessoas

Dados da PRF-ES apontam que, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, foram registrados nove acidentes graves; mais de 30 pessoas ficaram feridas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 mar 2022 às 10:30

Publicado em 01 de Março de 2022 às 10:30

Acidente envolvendo quatro veículos deixa o trânsito lento na BR 101, em Ibiraçu.
Acidente em Ibiraçu deixou oito pessoas feridas Crédito: PRF
O feriadão de carnaval ainda não acabou, mas balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal mostra que três pessoas morreram e 31 ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo, entre a última sexta e domingo (27).
Na noite de sábado (26), uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente no quilômetro 73 da BR 262, próximo ao Parque do China, em Domingos Martins.
Também no sábado (26), duas pessoas morreram em um acidente entre um caminhão e uma moto na BR 101 em Pedro Canário, Norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 9h40, no quilômetro 19,8. As vítimas, segundo a PRF, foram o piloto e a passageira da moto. 
Carnaval - acidentes em rodovias federais no ES já mataram três pessoas
Ainda na BR 101, um acidente envolvendo quatro veículos levou a uma interdição temporária da pista, em Ibiraçu. Oito pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas a um hospital.
Também neste período da operação da PRF, 19 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante, e quatro veículos foram recuperados pelos policiais. O boletim completo da operação carnaval só será divulgado na quarta-feira (2).

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