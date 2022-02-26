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Acidente interdita parcialmente a BR 101 em Ibiraçu

Segundo a Eco101, oito pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a um hospital; trânsito fluiu em esquema "Pare e Siga"

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 11:24

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 fev 2022 às 11:24
Acidente envolvendo quatro veículos deixa o trânsito lento na BR 101, em Ibiraçu.
Acidente deixou trânsito lento na BR 101, em Ibiraçu Crédito: PRF
Um acidente deixou o trânsito bastante lento na manhã deste sábado (26) na BR 101, em Ibiraçu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as colisões ocorreram no quilômetro 222, no Distrito de Pendanga. A pista ficou parcialmente interditada e o fluxo seguiu em esquema de "Pare e Siga".
O trânsito segue lento na BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Estado.
Fila de veículos na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Leitor | A Gazeta
Incialmente, a PRF havia informado que a ocorrência envolveu quatro veículos. Em atualização, a Eco101, de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), corrigiu a informação para três veículos, mas oito pessoas tiveram ferimentos e precisaram ser levadas a um hospital.
Apesar das pistas terem sido liberadas ainda pela manhã, o trânsito seguiu intenso devido ao fluxo de carros neste início de feriadão do carnaval. 
Acidente envolvendo quatro veículos deixa feridos na BR 101, em Ibiraçu.
Acidente na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Marcello Destri

Atualização

26/02/2022 - 2:39
A Eco101, que administra a rodovia, atualizou o número de veículos envolvidos no acidente e também o de vítimas que foram levadas a hospitais. A informação inicial da PRF era de duas vítimas, mas esse número subiu para oito. O texto foi atualizado.

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