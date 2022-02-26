Acidente interdita parcialmente a BR 101 em Ibiraçu

Um acidente deixou o trânsito bastante lento na manhã deste sábado (26) na BR 101, em Ibiraçu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as colisões ocorreram no quilômetro 222, no Distrito de Pendanga. A pista ficou parcialmente interditada e o fluxo seguiu em esquema de "Pare e Siga".
Incialmente, a PRF havia informado que a ocorrência envolveu quatro veículos. Em atualização, a Eco101, de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO), corrigiu a informação para três veículos, mas oito pessoas tiveram ferimentos e precisaram ser levadas a um hospital.
Apesar das pistas terem sido liberadas ainda pela manhã, o trânsito seguiu intenso devido ao fluxo de carros neste início de feriadão do carnaval.
Atualização
26/02/2022 - 2:39
A Eco101, que administra a rodovia, atualizou o número de veículos envolvidos no acidente e também o de vítimas que foram levadas a hospitais. A informação inicial da PRF era de duas vítimas, mas esse número subiu para oito. O texto foi atualizado.