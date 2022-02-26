Acidente deixa três pessoas feridas na BR 101, em Linhares

Quatro veículos colidiram por volta das 3h50 deste sábado (26) Crédito: Eco101

Segundo a PRF, um dos veículos estava na contramão e colidiu de frente com outro carro, e dois outros carros que passavam pela pista acabaram se envolvendo no acidente. A corporação informou que o motorista do carro que seguia na contramão não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e havia bebida alcolíca no veículo.

Os veículos foram retirados da pista por volta de 7 horas. Não houve interdição, mas segue lento, segundo a PRF, devido ao feriado de carnaval.