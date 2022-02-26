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Trânsito

Acidente deixa três pessoas feridas na BR 101, em Linhares

Segundo a PRF, colisão envolveu quatro veículos, entre eles um automóvel da Eco101, que administra a rodovia

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 10:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 fev 2022 às 10:15
Quatro veículos colidiram por volta das 3h50 deste sábado (26) na BR 101 em Linhares.
Quatro veículos colidiram por volta das 3h50 deste sábado (26)  Crédito: Eco101
Quatro veículos colidiram por volta das 3h50 deste sábado (26) na BR 101 em Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram feridas e foram levadas para um hospital. Um dos carros envolvidos pertence à Eco101, que administra a rodovia.
Segundo a PRF, um dos veículos estava na contramão e colidiu de frente com outro carro, e dois outros carros que passavam pela pista acabaram se envolvendo no acidente. A corporação informou que o motorista do carro que seguia na contramão não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e havia bebida alcolíca no veículo.
Os veículos foram retirados da pista por volta de 7 horas. Não houve interdição, mas segue lento, segundo a PRF, devido ao feriado de carnaval. 
Por nota, a Eco101 informou que o carro da empresa efetuava o monitoramento da via," em velocidade compatível e em sua mão de direção", quando se envolveu no acidente. Para atendimento da ocorrência, foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, ambulância e guincho). 

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