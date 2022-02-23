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Trânsito

Acidente entre um ônibus e dois carros deixa feridos em Vitória

Batida aconteceu na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, na tarde desta quarta-feira (23); três pessoas precisaram de atendimento médico

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 14:40

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 fev 2022 às 14:40
Três pessoas precisaram ser socorridas por causa de um acidente de trânsito na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A batida aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23) e envolveu três automóveis: um ônibus do Sistema Transcol e dois carros.
De acordo com a apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o carro de modelo Meriva bateu na traseira do HB20, que, com o impacto, colidiu na parte de trás do coletivo. A passageira e o motorista do veículo atingido precisaram ser socorridos, assim como um passageiro do ônibus.
Ao menos três pessoas foram socorridas pelo Samu: um homem e uma mulher que estavam no HB20 e um passageiro do ônibus
Ao menos três pessoas foram socorridas pelo Samu: um homem e uma mulher que estavam no HB20 (à esquerda) e um passageiro do ônibus (à direita) Crédito: Leitor de A Gazeta | Naiara Arpini | Montagem A Gazeta
Segundo informações obtidas no local, o rapaz que estava no coletivo bateu a cabeça. Já a mulher que seguia no HB20 teve uma lesão na perna. Um vídeo mostra ela sendo retirada do carro, sem conseguir andar. Detalhes sobre o estado de saúde das três vítimas não foram divulgados.
Polícia Militar informou que o socorro foi prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros – que, por sua vez, ficou responsável por socorrer a mulher. Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Rita, no bairro Santa Cecília, também na Capital.

Acidente na Avenida Dante Michelini, em Vitória

O acidente aconteceu no sentido Norte (Serra) da avenida, na altura da Rua Fortunato Abreu Gágno. Apenas a faixa da esquerda precisou ser interditada durante o atendimento. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o trecho foi totalmente liberado por volta das 15h30.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) confirmou a dinâmica do acidente e afirmou que o ônibus estava parado, aguardando o semáforo abrir, quando foi atingido. No coletivo, que fazia a linha 505, havia aproximadamente 26 passageiros, que foram realocados.

MOTORISTA FOGIU

Após se envolver no acidente, o motorista do Meriva fugiu do local. A fuga já é apurada pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. A Polícia Civil explicou que as vítimas de lesão corporal têm até seis meses para comparecer em uma delegacia e representar contra o autor.

Atualização

24/02/2022 - 4:20
A Polícia Civil informou que um dos motoristas fugiu do local do acidente e que já apura o caso. O texto foi atualizado.
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