Acidente entre um ônibus e dois carros deixa feridos em Vitória

Três pessoas precisaram ser socorridas por causa de um acidente de trânsito na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A batida aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23) e envolveu três automóveis: um ônibus do Sistema Transcol e dois carros.
De acordo com a apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o carro de modelo Meriva bateu na traseira do HB20, que, com o impacto, colidiu na parte de trás do coletivo. A passageira e o motorista do veículo atingido precisaram ser socorridos, assim como um passageiro do ônibus.
Segundo informações obtidas no local, o rapaz que estava no coletivo bateu a cabeça. Já a mulher que seguia no HB20 teve uma lesão na perna. Um vídeo mostra ela sendo retirada do carro, sem conseguir andar. Detalhes sobre o estado de saúde das três vítimas não foram divulgados.
A Polícia Militar informou que o socorro foi prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros – que, por sua vez, ficou responsável por socorrer a mulher. Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Rita, no bairro Santa Cecília, também na Capital.
Acidente na Avenida Dante Michelini, em Vitória
O acidente aconteceu no sentido Norte (Serra) da avenida, na altura da Rua Fortunato Abreu Gágno. Apenas a faixa da esquerda precisou ser interditada durante o atendimento. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o trecho foi totalmente liberado por volta das 15h30.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) confirmou a dinâmica do acidente e afirmou que o ônibus estava parado, aguardando o semáforo abrir, quando foi atingido. No coletivo, que fazia a linha 505, havia aproximadamente 26 passageiros, que foram realocados.
MOTORISTA FOGIU
Após se envolver no acidente, o motorista do Meriva fugiu do local. A fuga já é apurada pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. A Polícia Civil explicou que as vítimas de lesão corporal têm até seis meses para comparecer em uma delegacia e representar contra o autor.
Atualização
24/02/2022 - 4:20
A Polícia Civil informou que um dos motoristas fugiu do local do acidente e que já apura o caso. O texto foi atualizado.
Acidente entre um ônibus e dois carros deixa feridos em Vitória