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Acidente entre dois ônibus escolares deixa alunos feridos em Linhares

Um dos ônibus também colidiu com bicicleta, mas ciclista conseguiu sair ileso. Alunos foram socorridos e levados para hospitais do município, sem ferimentos graves

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 18:49

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

22 fev 2022 às 18:49
Acidente entre dois ônibus escolares deixa alunos feridos em Linhares
Ônibus escolares da rede estadual   após acidente no bairro José Rodrigues Maciel  Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre dois ônibus escolares da rede estadual deixou alunos feridos na tarde desta terça-feira (22), em Linhares, Norte do Estado. O acidente ocorreu em um cruzamento no bairro José Rodrigues Maciel. Os alunos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhados para hospitais do município. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), todos já foram liberados sem ferimentos graves.
A Sedu, por meio da Superintendência Regional de Educação de Linhares, não informou o número de alunos que estavam nos veículos. Segundo a Polícia Militar, dois alunos, além do motorista, estavam em um dos ônibus. Já no outro veículo, não foi informada a quantidade de passageiros.
No momento da colisão, um homem que estava em uma bicicleta passando pelo local percebeu que o acidente iria acontecer, deixou o veículo no chão e se afastou. Um dos ônibus acabou colidindo também com a bicicleta. O ciclista não se feriu.
A Polícia Militar informou que os dois motoristas dos ônibus fizeram o teste do etilômetro e o resultado foi negativo.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento da matéria não havia dado resposta. O texto será atualizado assim que houver retorno.

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