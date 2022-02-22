Acidente entre dois ônibus escolares deixa alunos feridos em Linhares

Um acidente entre dois ônibus escolares da rede estadual deixou alunos feridos na tarde desta terça-feira (22), em Linhares, Norte do Estado. O acidente ocorreu em um cruzamento no bairro José Rodrigues Maciel. Os alunos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhados para hospitais do município. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), todos já foram liberados sem ferimentos graves.
A Sedu, por meio da Superintendência Regional de Educação de Linhares, não informou o número de alunos que estavam nos veículos. Segundo a Polícia Militar, dois alunos, além do motorista, estavam em um dos ônibus. Já no outro veículo, não foi informada a quantidade de passageiros.
No momento da colisão, um homem que estava em uma bicicleta passando pelo local percebeu que o acidente iria acontecer, deixou o veículo no chão e se afastou. Um dos ônibus acabou colidindo também com a bicicleta. O ciclista não se feriu.
A Polícia Militar informou que os dois motoristas dos ônibus fizeram o teste do etilômetro e o resultado foi negativo.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento da matéria não havia dado resposta. O texto será atualizado assim que houver retorno.