10 dias de dor: famílias de jovens atropeladas em São Mateus pedem justiça

Janaina Barcelos Gomes e Tatiane Almeida Monteiro eram trabalhadoras rurais Crédito: Arquivo das famílias

A maneira como as mortes aconteceram e a falta de informações revoltam familiares das vítimas. A esposa de Janaína e a irmã de Tatiane desabafaram sobre o sofrimento que elas e os parentes vêm enfrentando.

"Eu só queria que a família dele [do motorista], se estiver ouvindo, ou a empresa dele aparecessem e contassem o que aconteceu. Eu só quero justiça pela minha esposa, que estava trabalhando. Uma pessoa honesta, amava as suas três filhas. E morreu desse jeito." Renata Nunes de Oliveira - Esposa de Janaína (vítma)

TV Gazeta Norte. Janaína deixou três filhas, de 3, 5 e 9 anos. O acidente ocorreu em frente à casa da família, e a filha mais velha acabou vendo a mãe morrer. “Na hora que ela viu, gritou: ‘Deus, minha mãe não’”, contou Renata para a repórter Rosi Bredofw da

O sentimento de dor e indignação é compartilhado pela irmã da Tatiane, Eduarda Almeida Monteiro, que tenta se manter forte para ajudar os pais e o sobrinho.

"Eu queria fazer um apelo de coração pela dor que eu estou sentindo, pela dor que a família da Janaína está sentindo: pelo amor de Deus, prendam esse homem! A minha irmã e a Janaína hoje estão embaixo da terra. Elas estão presas, e ele está solto." Eduarda Almeida Monteiro - Irmâ de Tatiane (vítima)

No dia do atropelamento, as vítimas haviam acabado de encerrar os trabalhos na roça de pimenta. Elas atravessavam a rodovia para guardar os equipamentos usados. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro, em alta velocidade, atropelou as duas mulheres.

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O motorista fugiu e deixou o veículo em um local a cerca de 10 km de onde ocorreu o atropelamento, segundo testemunhas. O carro foi incendiado, mas ainda não se sabe quem ateou fogo.

Segundo a Polícia Civil, já existem indícios de quem dirigia o carro no dia do acidente, mas o mandato de prisão ainda não foi expedido. Segundo o delegado responsável pelo caso, Paulo Amaral, a investigação está sob sigilo.

O delegado preferiu não gravar entrevista para a reportagem da TV Gazeta Norte, mas informou que considera que o processo está rápido. No entanto, para as famílias o tempo gera muita angústia.

“Estamos muito indignados com essa demora da Justiça, essa demora para ter uma resposta. Ninguém entra em contato com a nossa família", relatou a irmã.

MOTORISTA DIRIGIA VEÍCULO DE TERCEIRIZADA DA VIVO

O carro pertence à empresa TLP Serviços, que presta serviços para a operadora de telefonia Vivo. Procurada pela reportagem, a empresa afirmou que tem ciência do atropelamento e lamentou o ocorrido.

A TLP complementou que sua área jurídica está acompanhando o caso, mas que não tem outras informações para passar no momento. A operadora Vivo também foi procurada e disse, por meio da assessoria de imprensa, que apura o caso.