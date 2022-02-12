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Cenas fortes

Motorista invade acostamento e mata duas mulheres atropeladas em São Mateus; veja vídeo

Tatiane e Janaina estavam trabalhando às margens da BR 381 quando foram atingidas por um carro em alta velocidade;  motorista fugiu sem prestar socorro

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 20:46

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 fev 2022 às 20:46
Duas mulheres morreram após serem atropeladas na BR 381
Duas mulheres morreram após serem atropeladas na BR 381 Crédito: Câmera de videomonitoramento
Duas mulheres morreram depois de serem atropeladas às margens da BR 381, em São Mateus, município da região Norte do Estado, na tarde deste sábado (12). As vítimas, identificadas como Tatiane Almeida Monteiro e Janaina Barcelos Gomes, estavam trabalhando na rodovia e foram atingidas por um carro em alta velocidade.
O atropelamento foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens, é possível ver Tatiane e Janaina atravessando a rodovia, quando o carro aparece em alta velocidade e atinge as vítimas, que já estavam no acostamento da pista. Confira o vídeo:
Segundo a chefe das vítimas, que preferiu não se identificar, elas tinham terminado o serviço e estavam atravessando para guardar as roçadeiras. O veículo, que é de uma prestadora de serviços, segundo a mulher, ainda bateu em uma lata de lixo antes de atingir Tatiane e Janaina, fugindo em seguida.
"O carro veio em alta velocidade, já comendo o acostamento, passou em frente ao ponto de apoio da Polícia Militar já no acostamento, pegou na lixeira e, logo depois, pegou as duas em frente ao portão que elas estavam indo guardar as duas roçadeiras. Abandonaram o carro no quilômetro 47. Populares foram lá e colocaram fogo no carro. Uma das vítimas deixou três filhas, de três, cinco e oito anos", disse.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre o caso e se o motorista foi identificado, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver um posicionamento, o texto será atualizado.

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