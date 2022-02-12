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Em Cachoeiro de Itapemirim

Delegacia no Sul do ES é fechada para detonação de dinamite

O artefato foi apreendido durante uma operação e o plantão da unidade policial precisou ser paralisado, por quase seis horas, para destruição do material

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 19:05

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 fev 2022 às 19:05
A interdição do plantão ocorreu entre 19:00 e 00:40 horas
A paralisação do plantão na delegacia ocorreu das 19 horas de sexta-feira até 0h40 deste sábado Crédito: Divulgação - Polícia Civil
O plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ficou paralisado por quase seis horas para a explosão de uma dinamite. O artefato foi apreendido durante uma operação policial na manhã desta sexta-feira (11) no município. Além da dinamite, na ação foram apreendidas drogas, armas e radiocomunicadores.
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a interdição do plantão ocorreu das 19 horas de sexta-feira até 0h40 deste sábado, seguindo normas institucionais quando são feitas apreensões de artefatos explosivos.
A dinamite foi detonada pelo esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais. O artefato é similar a um fragmentador de rochas, geralmente utilizado na detonação em pedreiras.
A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) vai seguir com as investigações para descobrir a origem da dinamite e para que seria utilizada.

OPERAÇÃO

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim deflagrou, nessa sexta-feira (11), a segunda fase da Operação The Protector. A ação aconteceu no bairro Zumbi e resultou na apreensão de armas e drogas.
O foco da operação era o cumprimento de mandados de busca e apreensão decorrentes das investigações sobre o roubo a uma lanchonete ocorrido no dia 16 de setembro do ano passado. Três suspeitos foram identificados como envolvidos no crime. A investigação está em andamento e, até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
Ao todo foram apreendidas 600 buchas de maconha, um tablete de um quilo de maconha, 424 pinos de cocaína, 105 pedras de "crack", uma porção de crack e uma porção de cocaína. Além de uma dinamite, duas armas de fogo, sendo um rifle calibre 44 e uma espingarda calibre 38, dois radiocomunicadores, milhares de pinos vazios, utilizados para embalar a droga para venda e onze cartuchos de munição calibre 44.

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