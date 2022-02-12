Delegacia no Sul do ES é fechada para detonação de dinamite

A paralisação do plantão na delegacia ocorreu das 19 horas de sexta-feira até 0h40 deste sábado Crédito: Divulgação - Polícia Civil

O plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, ficou paralisado por quase seis horas para a explosão de uma dinamite. O artefato foi apreendido durante uma operação policial na manhã desta sexta-feira (11) no município. Além da dinamite, na ação foram apreendidas drogas, armas e radiocomunicadores.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil , a interdição do plantão ocorreu das 19 horas de sexta-feira até 0h40 deste sábado, seguindo normas institucionais quando são feitas apreensões de artefatos explosivos.

A dinamite foi detonada pelo esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais. O artefato é similar a um fragmentador de rochas, geralmente utilizado na detonação em pedreiras.

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) vai seguir com as investigações para descobrir a origem da dinamite e para que seria utilizada.

OPERAÇÃO

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim deflagrou, nessa sexta-feira (11), a segunda fase da Operação The Protector. A ação aconteceu no bairro Zumbi e resultou na apreensão de armas e drogas.

O foco da operação era o cumprimento de mandados de busca e apreensão decorrentes das investigações sobre o roubo a uma lanchonete ocorrido no dia 16 de setembro do ano passado. Três suspeitos foram identificados como envolvidos no crime. A investigação está em andamento e, até o momento, ninguém foi preso pelo crime.