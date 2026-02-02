Corpo de mulher desaparecida é encontrado em cova rasa em Nova Venécia Crédito: Acervo familiar

O corpo de uma mulher de 39 anos, identificada como Patrícia Guimarães dos Santos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, próximo a uma área de vegetação, no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (1º). Testemunhas relataram à Polícia Militar que ela estava desaparecida desde a última quinta-feira (29). Familiares reconheceram Patrícia através de uma pulseira que ela costumava usar na perna.

Segundo uma sobrinha de Patrícia, após o desaparecimento começaram a circular boatos no bairro de que a mulher teria sido morta e enterrada em uma cova rasa. Depois de avisarem as autoridades, familiares e amigos iniciaram buscas por conta própria em diferentes pontos da região até chegarem ao local onde Patrícia estava enterrada. A parente contou que sentiu um forte odor e localizou a cova rasa. Ao cavarem o local, encontraram o corpo da moça, já em avançado estado de decomposição.