Violência doméstica

Representante é preso por agredir a ex após descobrir que filho não era dele

Homem ainda fez ameaças e disse que, caso fosse preso, mataria a ex-companheira assim que saísse da prisão; caso aconteceu na noite de domingo (1º)

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:04

Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Helio Filho - Secom/ES

Um representante comercial de 34 anos foi preso após agredir a ex-companheira, de 33 anos, em Cariacica, no Espírito Santo, na noite de domingo (1º). A violência aconteceu após o homem receber uma mensagem informando que não seria o pai biológico do filho da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava em um bar quando recebeu mensagens do suposto pai da criança falando sobre a verdadeira paternidade da criança. A vítima contou aos policiais que, na manhã do mesmo dia, o homem já havia ido até a casa dela e feito ameaças. Ainda segundo o relato, ele a agrediu com um soco na boca, provocando ferimentos aparentes nos lábios, constatados pelos militares.

A PM foi acionada. Ainda no local, o ex-companheiro confirmou os fatos narrados pela mulher e voltou a ameaçá-la. Ele afirmou que, caso fosse preso, mataria a ex-companheira assim que saísse da prisão. O representante comercial informou à polícia que tanto ele quanto a vítima são usuários de cocaína.

Os dois foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Alterado, o homem precisou ser algemado. O representante comercial foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, todos na forma da Lei Maria da Penha, sem possibilidade de pagamento de fiança.

De acordo com a Secretaria de Justiça do Espírito Santo, o homem já possui passagem pelo sistema prisional capixaba, em agosto de 2019, pelo crime de lesão corporal.

*Com informações do g1ES

