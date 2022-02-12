Suspeito de participar de ataque a PM é morto em confronto com a polícia na Serra

Um homem, identificado como Douglas Bragança Neres, que estaria envolvido na tentativa de assassinato de um policial militar na Serra, na última quarta-feira (9), foi morto após confronto com a PM na madrugada deste sábado (12), no bairro Nova Carapina II, no mesmo município. Uma mulher, identificada como Tatiely Paulino Da Conceição, que estava com ele em uma casa, também foi baleada e não resistiu aos ferimentos.
Segundo relato da ocorrência da PM, Douglas e a Tatiely estariam escondidos em uma casa. Os militares montaram um cerco no local e agiram quando observaram que eles tinham a intenção de escapar.
O casal, que estaria armado, segundo a PM, tentou fugir, mas foi informado que a residência estava cercada. De acordo com relato de policiais militares que participaram do cerco, o suspeito gritou que não iria se entregar e atirou na direção dos PMs. Ele, então, teria se abrigado em um quarto.
Nesse momento, os militares atiraram dez vezes e atingiram o suspeito e a mulher que estavam com ele. Ambos foram encaminhados ao hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, mas não resistiram aos ferimentos.
Na casa que estava sendo usada pelo suspeito, a polícia encontrou duas armas de fogo, sendo uma 9 milímetros com nove munições no carregador e uma pistola calibre .380 com seis munições.
O QUE DIZ A PM
No início da madrugada desta sábado (12), a Polícia Militar recebeu denúncias via Ciodes de que um suspeito de participação na tentativa de homicídio a um policial militar no último dia 09, em Nova Carapina, estaria nos fundos de uma residência no mesmo bairro naquele momento. Equipes prosseguiram para o local e já nas imediações do endereço algumas pessoas confirmaram que o suspeito com mais alguns indivíduos haviam passado por entre a vegetação e estavam escondidos em uma casa em construção nos fundos da residência mencionada na denúncia anterior.
Foi montado um cerco em torno do imóvel, quando foi avistado pela fresta da janela o instante em que o suspeito tentava se evadir juntamente com uma mulher, ambos portando armas de fogo. Neste momento os militares anunciaram presença no local e ressaltaram que toda região estava cercada. No entanto, o homem respondeu que não iria se entregar e efetuou disparos contra os policiais, que já ganhavam a porta de entrada, e correu junto com a mulher para um quarto dos fundos da casa continuando com o ataque, sendo a agressão revidada pelos militares.
Cessada a agressão, os militares evoluíram para o interior do quarto, onde constaram que a dupla havia sido alvejada. Com eles foram apreendidas duas pistolas, uma calibre 9mm com nove munições no carregador e uma 380 com seis munições. Imediatamente foi providenciado socorro e os feridos foram encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, onde acabaram indo a óbito após terem dado entrada.
A Perícia da Polícia Civil foi acionada para o local do fato.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso seguirá sob investigação.
Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
A tentativa de homicídio contra o policial militar segue sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, que prendeu dois dos envolvidos. O homem que foi a óbito em confronto com a Polícia Militar nessa madrugada era suspeito de ser um dos executores do crime contra o PM. Já a mulher não era investigada neste Inquérito.
POLICIAL FOI BALEADO NA FRENTE DE SUPERMERCADO
A tentativa de homicídio aconteceu na tarde da última quarta-feira (9) em frente a um supermercado. O policial, que não teve a identidade revelada, foi atingido por disparos na cabeça. Até a sexta-feira (11) ele continuava internado em estado grave, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra quando dois criminosos chegam armados, abordam e atiram contra a vítima, que estava parada em uma esquina. Em seguida, eles fogem. Veja:
Dois suspeitos de envolvimento no crime já foram presos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, os criminosos fazem parte de uma organização criminosa que atua na região e planejaram o crime por vingança.
O titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, Rodrigo Sandi Mori, informou que quatro participantes do crime foram identificados, incluindo o mandante. Os nomes deles não foram divulgados.
Entre os presos está o jovem responsável por vigiar o policial no dia do crime e um dos executores, que não só atirou no policial, como roubou a arma dele no crime.
Sandi Mori conta que, segundo o depoimento de um dos presos, a vingança foi planejada em razão de uma troca de tiros entre o policial, que estava de folga, e um dos suspeitos há cerca de um mês.