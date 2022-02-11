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Em seis municípios

Operação desmonta quadrilha que roubava madeiras no Norte do ES

Quatro pessoas foram presas suspeitas de atearem fogo em veículos e de atirarem contra funcionários de empresa de celulose. Material roubado da companhia era transportado para fabricação de carvão

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 19:54

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 fev 2022 às 19:54
Uma força-tarefa realizada na Região Norte do Espírito Santo desarticulou uma organização criminosa responsável por furto e roubo de madeira, queimadas, invasão de terra, ataques a veículos e tentativas de homicídio. Os criminosos atuavam nos municípios de JaguaréSão MateusConceição da BarraPinheirosBoa Esperança e Montanha. Ao todo, quatro suspeitos foram presos, e dois estão foragidos. Foram apreendidas 31 toneladas de carvão fabricado com a madeira furtada, além de oito veículos e quatro armas de fogo.
As fiscalizações aconteciam desde  27 de dezembro do ano passado, mas os resultados da operação foram divulgados somente na tarde desta sexta-feira (11). A ação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (Sesp) contou com o apoio da Polícia MilitarPolícia Civil, Secretaria de Estado da Fazenda, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Núcleo de Operações em Transporte Aéreo (NOTAer).
Operação desmonta quadrilha que roubava madeiras no Norte do ES
De acordo com a Sesp, a organização criminosa atuava roubando madeira de uma empresa de celulose. O material era furtado diretamente do plantio ou de pilhas deixadas para secagem. As madeiras eram transportadas por caminhões clandestinos, com destino à fabricação de carvão, para abastecer secadoras de café e pimenta.
O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que os prejuízos causados pelos criminosos afetam não só a empresa roubada. “O prejuízo era não só para a região como também para todo o Estado, pela sonegação, já que esse material passava despercebido pela fiscalização, trazendo sérios transtornos para a Região Norte, uma área muito sensível onde vivem quilombolas que eram ameaçados, sofriam violência com essa organização, e eram uma mão de obra usada sem a devida remuneração”, ressaltou.
Os quatro presos, que  não tiveram os nomes divulgados, são suspeitos de participarem também de um ataque a uma empresa de celulose da região.
“É uma associação criminosa. As quatro pessoas presas, em retaliação a uma operação em que um caminhão foi apreendido, pararam as atividades da empresa por uma semana. Vigilantes de segurança da empresa foram recebidos a tiros, e veículos da empresa foram atacados. Mais pessoas ainda podem ser presas”, afirmou o delegado da Polícia Civil Alysson Pereira.

Criminosos atacaram veículos de uma empresa de celulose

Nos municípios que foram fiscalizados, seis estabelecimentos tiveram as atividades suspensas por irregularidades. A operação também resultou em um total de R$ 22 mil em multas aplicadas. Sete inquéritos policiais foram instaurados e outros seis  serão abertos  para investigar os crimes cometidos na região, de acordo com a Sesp.
Além dos dois homens foragidos, outras pessoas com envolvimento na organização ainda são investigadas e podem ser presas, segundo a Polícia Civil.

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