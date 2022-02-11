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Your browser does not support the audio element. Operação desmonta quadrilha que roubava madeiras no Norte do ES

De acordo com a Sesp, a organização criminosa atuava roubando madeira de uma empresa de celulose. O material era furtado diretamente do plantio ou de pilhas deixadas para secagem. As madeiras eram transportadas por caminhões clandestinos, com destino à fabricação de carvão, para abastecer secadoras de café e pimenta.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, afirmou que os prejuízos causados pelos criminosos afetam não só a empresa roubada. “O prejuízo era não só para a região como também para todo o Estado, pela sonegação, já que esse material passava despercebido pela fiscalização, trazendo sérios transtornos para a Região Norte, uma área muito sensível onde vivem quilombolas que eram ameaçados, sofriam violência com essa organização, e eram uma mão de obra usada sem a devida remuneração”, ressaltou.

Os quatro presos, que não tiveram os nomes divulgados, são suspeitos de participarem também de um ataque a uma empresa de celulose da região.

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“É uma associação criminosa. As quatro pessoas presas, em retaliação a uma operação em que um caminhão foi apreendido, pararam as atividades da empresa por uma semana. Vigilantes de segurança da empresa foram recebidos a tiros, e veículos da empresa foram atacados. Mais pessoas ainda podem ser presas”, afirmou o delegado da Polícia Civil Alysson Pereira.

Criminosos atacaram veículos de uma empresa de celulose

Nos municípios que foram fiscalizados, seis estabelecimentos tiveram as atividades suspensas por irregularidades. A operação também resultou em um total de R$ 22 mil em multas aplicadas. Sete inquéritos policiais foram instaurados e outros seis serão abertos para investigar os crimes cometidos na região, de acordo com a Sesp.