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Na Reta da Penha

Homem invade faculdade em Vitória e PM é acionada

Invasor estava sem documentos e descalço. Testemunhas suspeitam que ele estivesse em surto ou sob efeito de drogas
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

11 fev 2022 às 16:32

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:32

Um homem invadiu a faculdade Emescam, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Santa Luíza, em Vitória, no início da tarde desta sexta-feira (11).
De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que esteve no local, o suspeito entrou pelo estacionamento da instituição. Ele passou correndo pela área e foi até a cantina. Os porteiros então começaram a persegui-lo, e a equipe de segurança foi acionada. 
O homem estava sem documentos e descalço. Testemunhas acreditam que, pelos sinais que apresentava, o invasor estivesse em surto ou drogado. 
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, ele tentou entrar na biblioteca e, como não conseguiu, pulou em cima da mesa e se cortou. Diante disso, um vigilante e os porteiros imobilizaram o suspeito. O homem não agrediu ninguém e, também segundo testemunhas, estava havia cerca de duas horas correndo pelas ruas.
Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 13h30 desta sexta-feira (11). No local, os militares constataram que o suspeito havia danificado uma vidraça e quebrado oito pratos da cantina da unidade de ensino. O homem precisou de atendimento médico e foi levado pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, de onde será encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
Em nota, a Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) lamentou o episódio ocorrido nas dependências da instituição e confirmou que o fato foi controlado rapidamente, com o apoio da Polícia Militar e do Samu.
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não há, até o momento, ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Vitória.

Correção

11/02/2022 - 5:20
Versão anterior desta matéria referia-se à Emescam como faculdade de Medicina. No entanto, como a instituição oferta outros cursos, a afirmação era limitada. O texto foi corrigido.
Homem invade faculdade em Vitória e PM é acionada

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