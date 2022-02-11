Homem invade faculdade em Vitória e PM é acionada

Um homem invadiu a faculdade Emescam, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Santa Luíza, em Vitória , no início da tarde desta sexta-feira (11).

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De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que esteve no local, o suspeito entrou pelo estacionamento da instituição. Ele passou correndo pela área e foi até a cantina. Os porteiros então começaram a persegui-lo, e a equipe de segurança foi acionada.

O homem estava sem documentos e descalço. Testemunhas acreditam que, pelos sinais que apresentava, o invasor estivesse em surto ou drogado.

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, ele tentou entrar na biblioteca e, como não conseguiu, pulou em cima da mesa e se cortou. Diante disso, um vigilante e os porteiros imobilizaram o suspeito. O homem não agrediu ninguém e, também segundo testemunhas, estava havia cerca de duas horas correndo pelas ruas.

Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 13h30 desta sexta-feira (11). No local, os militares constataram que o suspeito havia danificado uma vidraça e quebrado oito pratos da cantina da unidade de ensino. O homem precisou de atendimento médico e foi levado pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, de onde será encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

Em nota, a Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam) lamentou o episódio ocorrido nas dependências da instituição e confirmou que o fato foi controlado rapidamente, com o apoio da Polícia Militar e do Samu.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não há, até o momento, ocorrência com essas características entregue na Delegacia Regional de Vitória.

Correção Versão anterior desta matéria referia-se à Emescam como faculdade de Medicina. No entanto, como a instituição oferta outros cursos, a afirmação era limitada. O texto foi corrigido.