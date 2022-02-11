Assassino afasta testemunha e mata homem a tiros em Ibatiba

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (10) na Rua Pedro Gomes Vieira, bairro Ipê, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O atirador chegou de carro, afastou o homem que estava com a vítima e disparou várias vezes. A vítima morreu no local.
A vítima foi identificada como Juliano de Moura Ferreira. Uma testemunha disse que estava com a vítima em um bar, e quando estavam indo embora, perto da casa de Juliano, foram surpreendidos por um veículo com três ocupantes. Um deles desembarcou, afastou a testemunha de perto da vítima e efetuou vários disparos. Foram encontradas cápsulas de 9 milímetros próximas do corpo.
Segundo relato de populares à Polícia Militar, o veículo era de cor prata, de quatro portas e insulfilm escuro nos vidros. Buscas foram feitas no município para localizar o carro e os suspeitos, mas sem sucesso.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba. Disse também que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.