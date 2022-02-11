Assassino afasta testemunha e mata homem a tiros em Ibatiba

A vítima foi identificada como Juliano de Moura Ferreira. Uma testemunha disse que estava com a vítima em um bar, e quando estavam indo embora, perto da casa de Juliano, foram surpreendidos por um veículo com três ocupantes. Um deles desembarcou, afastou a testemunha de perto da vítima e efetuou vários disparos. Foram encontradas cápsulas de 9 milímetros próximas do corpo.