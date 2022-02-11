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"Maníaco da corrente"

Após uma semana, causa da morte de serial killer no ES ainda é mistério

No Espírito Santo, Paulo José Lisboa, o "maníaco da corrente", chegou a responder por seis assassinatos e pelo menos duas tentativas de homicídio

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2022 às 10:29
Serial Killer no ES
Paulo José Lisboa era conhecido como "maníaco da corrente" Crédito: Arquivo | A Gazeta
A causa da morte de Paulo José Lisboa, de 53 anos, conhecido como "maníaco da corrente", ainda não foi descoberta. Ele foi encontrado morto dentro de casa, no dia 4, em Guarapari, no Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser feito o exame cadavérico. Ainda de acordo com a polícia, apenas após a conclusão dos exames será possível confirmar a causa da morte.
"O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60 e 90 dias)", divulgou a Polícia Civil.
Paulo foi apontado como serial killer nos anos 90 e condenado pela morte de cinco pessoas e espancamento de outras seis no Estado de São Paulo, usando uma corrente para estrangular as vítimas. No Espírito Santo, Paulo também chegou a responder por seis assassinatos e pelo menos duas tentativas de homicídio.
Ele foi preso em Vitória, em 2008, após ficar 10 anos foragido. A prisão repercutiu em jornais do Brasil inteiro e Paulo foi até apontado como um dos maiores homicidas do interior paulista.
O "maníaco da corrente" tinha como alvo prostitutas e travestis. Quando foi preso no Espírito Santo, confessou os crimes e chegou a contar, com frieza, como agia para matar as vítimas.
Paulo estava solto desde 2017, quando conseguiu a liberdade após uma decisão da Justiça. Vizinhos contaram que ele vivia na região há alguns anos e era uma pessoa muito reservada.
Foi a esposa do homem que achou o corpo dele. Ela contou para a Polícia Militar que passou vários dias fora de casa, visitando parentes. Quando voltou, sentiu um cheiro forte já no portão. O marido estava caído, morto, no quarto do casal.
A própria mulher contou para polícia que o marido era o homem apontado como o "maníaco da corrente". A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver.
*Com informações do G1 ES
Após uma semana, causa da morte de serial killer no ES ainda é mistério

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