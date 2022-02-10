Jovem apreendido tinha ficha na polícia; secretário critica 'prende e solta'

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À frente da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo ( Sesp ), o coronel Alexandre Ramalho criticou o sistema penal brasileiro ao informar que o adolescente apreendido pela morte do contador Rodrigo da Vitória já tinha passagem pela polícia.

Em gravação de quase dois minutos, o titular da pasta da Segurança foi enfático ao condenar as leis que permitem o que chama de "prende e solta" – quando os suspeitos são presos ou apreendidos pelas autoridades e acabam soltos em um período de tempo considerado curto. O secretário classificou o crime do último domingo (6) como "ignorante" e "brutal".

"Esse adolescente, mais uma vez, comete um crime. Até quando vamos ter que presenciar leis sendo banalizadas e a premissa maior do Brasil ser a liberdade desses crápulas, que retiram vidas e ceifam a alegria de famílias?" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

De acordo com o secretário, a pena máxima que o jovem apreendido pode receber é de três anos de reclusão. "Se ele cumprir toda a pena, vai estar em liberdade com 21 anos, e a ficha estará limpa automaticamente. É isso que nós temos que lutar para mudar. Chega de impunidade", afirmou Ramalho.

"NÃO PODEMOS FICAR ENTERRANDO GENTE DO BEM"

TV Gazeta, na qual disse que " Na manhã seguinte ao crime, Jairo Silva da Vitória, irmão da vítima, concedeu uma entrevista emocionante à, na qual disse que " a gente não pode ficar enterrando pessoas de bem , pessoas que lutam, que estudam". Na ocasião, ele também ressaltou como Rodrigo era trabalhador e esforçado.

"Meu irmão não era bandido, e eu tive que ver ele morto no chão. Nada vai trazer ele de volta, mas precisamos dar um basta nisso." Jairo Silva da Vitória - Irmão da vítima

Em um momento de desabafo, Jairo ainda pediu para que as pessoas ajudassem a encontrar os responsáveis pela morte do irmão, por meio do Disque-Denúncia (181). Até então, ninguém havia sido preso. "Minha família precisa de ajuda. A gente só quer um consolo", afirmou, muito emocionado.

RELEMBRE O CASO

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Diante dos criminosos, Rodrigo inicialmente ergue as mãos, e um dos suspeitos pega a chave do carro dele. De acordo com a apuração da TV Gazeta, o bandido não conseguiu ligar o carro e, por isso, saiu do automóvel logo em seguida. Nessa hora, o contador reage e parte para cima do assaltante.

Nesse meio-tempo, o outro criminoso também saiu do local em um carro. Por causa do ângulo da câmera, a gravação não mostra, mas, segundo testemunhas, Rodrigo foi baleado cinco vezes. O conhecido dele voltou para proteger uma criança que estava na calçada. Logo depois, o criminoso fugiu.

As imagens também revelaram que Rodrigo chegou a correr em direção a uma casa, já baleado. Sem suportar os ferimentos, acabou caindo na calçada. O contador tinha uma esposa e três filhos. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.