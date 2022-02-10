Jovem apreendido tinha ficha na polícia; secretário critica 'prende e solta'

À frente da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), o coronel Alexandre Ramalho criticou o sistema penal brasileiro ao informar que o adolescente apreendido pela morte do contador Rodrigo da Vitória já tinha passagem pela polícia.
Em gravação de quase dois minutos, o titular da pasta da Segurança foi enfático ao condenar as leis que permitem o que chama de "prende e solta" – quando os suspeitos são presos ou apreendidos pelas autoridades e acabam soltos em um período de tempo considerado curto. O secretário classificou o crime do último domingo (6) como "ignorante" e "brutal".
"Esse adolescente, mais uma vez, comete um crime. Até quando vamos ter que presenciar leis sendo banalizadas e a premissa maior do Brasil ser a liberdade desses crápulas, que retiram vidas e ceifam a alegria de famílias?"
De acordo com o secretário, a pena máxima que o jovem apreendido pode receber é de três anos de reclusão. "Se ele cumprir toda a pena, vai estar em liberdade com 21 anos, e a ficha estará limpa automaticamente. É isso que nós temos que lutar para mudar. Chega de impunidade", afirmou Ramalho.
Ainda por meio do vídeo, o coronel prestou solidariedade à família do contador. "Nossa consternação, nossos sentimentos e nosso respeito", declarou. O adolescente de 17 anos apreendido nessa quarta-feira (9) já tinha passagem por tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil.
"NÃO PODEMOS FICAR ENTERRANDO GENTE DO BEM"
Na manhã seguinte ao crime, Jairo Silva da Vitória, irmão da vítima, concedeu uma entrevista emocionante à TV Gazeta, na qual disse que "a gente não pode ficar enterrando pessoas de bem, pessoas que lutam, que estudam". Na ocasião, ele também ressaltou como Rodrigo era trabalhador e esforçado.
"Meu irmão não era bandido, e eu tive que ver ele morto no chão. Nada vai trazer ele de volta, mas precisamos dar um basta nisso."
Em um momento de desabafo, Jairo ainda pediu para que as pessoas ajudassem a encontrar os responsáveis pela morte do irmão, por meio do Disque-Denúncia (181). Até então, ninguém havia sido preso. "Minha família precisa de ajuda. A gente só quer um consolo", afirmou, muito emocionado.
RELEMBRE O CASO
O contador Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi morto a tiros durante um latrocínio na tarde do último domingo (6), no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Uma câmera mostrou que a vítima conversava com um conhecido quando dois suspeitos saíram do banco de trás de um carro e anunciaram o assalto. Veja:
Diante dos criminosos, Rodrigo inicialmente ergue as mãos, e um dos suspeitos pega a chave do carro dele. De acordo com a apuração da TV Gazeta, o bandido não conseguiu ligar o carro e, por isso, saiu do automóvel logo em seguida. Nessa hora, o contador reage e parte para cima do assaltante.
Nesse meio-tempo, o outro criminoso também saiu do local em um carro. Por causa do ângulo da câmera, a gravação não mostra, mas, segundo testemunhas, Rodrigo foi baleado cinco vezes. O conhecido dele voltou para proteger uma criança que estava na calçada. Logo depois, o criminoso fugiu.
As imagens também revelaram que Rodrigo chegou a correr em direção a uma casa, já baleado. Sem suportar os ferimentos, acabou caindo na calçada. O contador tinha uma esposa e três filhos. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos.
Jovem apreendido tinha ficha na polícia, secretário critica prende e solta