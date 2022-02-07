"A gente não pode ficar enterrando pessoas de bem", diz irmão de contador morto no ES

Rodrigo da Vitória, de 44 anos, assassinado em Cariacica Crédito: Câmera de monitoramento

TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (7), o irmão da vítima, Jairo Silva da Vitória, desabafou ao saber que não terá mais a companhia de Rodrigo: "A gente não pode ficar enterrando pessoas de bem, pessoas que lutam, que estudam". O domingo terminou em tragédia para uma família de Cariacica , na Grande Vitória. O contador Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi morto a tiros ao reagir a um roubo de carro . Ele deixa três filhos e a esposa. Em entrevista comovente a repórter Daniela Carla, da, na manhã desta segunda-feira (7), o irmão da vítima, Jairo Silva da Vitória, desabafou ao saber que não terá mais a companhia de Rodrigo: "A gente não pode ficar enterrando pessoas de bem, pessoas que lutam, que estudam".

Jairo relembrou que Rodrigo sempre foi trabalhador e teve muitas dificuldades para conseguir conquistar seus bens pessoais. "Meu irmão era um cara trabalhador, lutou com dificuldade. Era um pai de família, teve muita dificuldade, comprou as coisas. Agora vem uma pessoa e tira a vida do meu irmão", contou chorando.

IRMÃO PEDE AJUDA DA POPULAÇÃO

O irmão da vítima lamentou não poder ter mais a companhia de Rodrigo e pediu para que as pessoas ajudem a família, denunciando pelo telefone 181 e contribuindo para encontrar os criminosos.

"A minha família não quer essa dor para ninguém, mas a minha família precisa de ajuda. Se vocês puderem ajudar denunciando no 181. A gente só quer um consolo para a nossa família."

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"Nada vai trazer meu irmão de volta, mas tem que dar um basta nisso" Jairo Silva da Vitória - Irmão de Rodrigo

Muito emocionado, Jairo ressaltou o caráter do irmão e destacou a tristeza em ter que vê-lo jogado no chão após o crime. "Meu irmão não era bandido, ver meu irmão no chão, jogado, ir no IML, nós na porta de uma delegacia, isso é muito triste", afirmou.

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O CASO

Um contador identificado como Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi cruelmente assassinado a tiros na tarde deste domingo (6), na Rua Princesa Isabel, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, Grande Vitória. O homicídio ocorreu em uma tentativa de roubo ao carro da vítima.

Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pela TV Gazeta mostram como tudo aconteceu. Rodrigo, de camisa escura, aparece conversando com um conhecido na rua. Em seguida, um carro para perto deles e dois bandidos saem do banco de trás, já anunciando o assalto.

Rodrigo ergue os braços e levanta a camisa. Um dos assaltantes pega a chave do carro dele. O outro bandido volta e tira o cordão do pescoço do outro homem. O registro é de pouco mais das cinco da tarde. No vídeo é possível ver ainda uma criança de 5 anos que brincava na calçada.

Na sequência, o carro dos assaltantes começa a sair, enquanto um deles entra no carro de Rodrigo. Segundos depois, um outro veículo com uma criança na janela aparece nas imagens. O assaltante que já estava no carro de Rodrigo sai. Nessa hora, Rodrigo parte para cima do criminoso.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o bandido não conseguiu ligar o automóvel, por isso saiu do veículo. Rodrigo então não viu que ele estava armado e tentou reagir.

O ângulo da gravação não mostra, mas segundo testemunhas, depois disso, Rodrigo foi baleado cinco vezes. O amigo dele volta para proteger a criança que tinha ficado sozinha. O assaltante, de camisa branca, foge. Depois, dá para ver Rodrigo correndo em direção a uma casa. Ele já estava baleado e caiu na calçada.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota enviada na manhã desta segunda-feira (7) à reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a guarnição chegou ao local e visualizou o corpo de um homem, já em óbito, caído na calçada. Em relato aos policiais, familiares e amigos contaram que a vítima teria sofrido uma tentativa de assalto por dois indivíduos que estavam em um carro.

"Um deles estava armado e anunciou o roubo, solicitando que o homem entregasse a chave do veículo estacionado. A vítima, de imediato, acatou a ordem, porém em certo momento reagiu, entrando em luta corporal com o suspeito armado, que atirou em sua direção", explicou o texto.

Os policiais fizeram contato com um outro homem que estava conversando com a vítima no momento do fato e teve o seu cordão de ouro levado por um dos indivíduos. A corporação destacou ainda que, após o crime, os indivíduos fugiram no veículo em que já estavam e não foram localizados.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA

Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", ressaltou a corporação.