Vídeo: homem reage a roubo de carro e é cruelmente assassinado no ES

Um contador identificado como Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi cruelmente assassinado a tiros na tarde deste domingo (6), na Rua Princesa Isabel, no bairro Bela Aurora, em Cariacica , Grande Vitória. O homicídio ocorreu em uma tentativa de roubo ao carro da vítima, que deixa três filhos e a esposa.

Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pela TV Gazeta mostram como tudo aconteceu. Rodrigo, de camisa escura, aparece conversando com um conhecido na rua. Em seguida, um carro para perto deles e dois bandidos saem do banco de trás, já anunciando o assalto.

Rodrigo ergue os braços e levanta a camisa. Um dos assaltantes pega a chave do carro dele. O outro bandido volta e tira o cordão do pescoço do outro homem. O registro é de pouco mais das cinco da tarde. No vídeo é possível ver ainda uma criança de 5 anos que brincava na calçada.

Na sequência, o carro dos assaltantes começa a sair, enquanto um deles entra no carro de Rodrigo. Segundos depois, um outro veículo com uma criança na janela, aparece nas imagens. O assaltante que já estava no carro de Rodrigo sai. Nessa hora, Rodrigo parte para cima do criminoso.

Rodrigo da Vitória, de 44 anos, assassinado em Cariacica Crédito: Câmera de monitoramento

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o bandido não conseguiu ligar o automóvel, por isso saiu do veículo. Rodrigo então não viu que ele estava armado e tentou reagir.

O ângulo da gravação não mostra, mas segundo testemunhas, depois disso, Rodrigo foi baleado cinco vezes. O amigo dele volta para proteger a criança que tinha ficado sozinha. O assaltante, de camisa branca, foge. Depois, dá para ver Rodrigo correndo em direção a uma casa. Ele já estava baleado e caiu na calçada.

TV Gazeta: "A gente não pode continuar enterrando pessoas de bem", desabafou. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O irmão de Rodrigo esteve no DML e fez um relato emocionante à reportagem da: "A gente não pode continuar enterrando pessoas de bem", desabafou.

Irmão chora a morte de Rodrigo, assassinado neste domingo (6) em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota enviada na manhã desta segunda-feira (7) à reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a guarnição chegou ao local e visualizou o corpo de um homem, já em óbito, caído na calçada. Em relato aos policiais, familiares e amigos contaram que a vítima teria sofrido uma tentativa de assalto por dois indivíduos que estavam em um carro.

"Um deles estava armado e anunciou o roubo, solicitando que o homem entregasse a chave do veículo estacionado. A vítima, de imediato, acatou a ordem, porém em certo momento reagiu, entrando em luta corporal com o suspeito armado, que atirou em sua direção", explicou o texto.

Os policiais fizeram contato com um outro homem que estava conversando com a vítima no momento do fato e teve o seu cordão de ouro levado por um dos indivíduos. A corporação destacou ainda que, após o crime, os indivíduos fugiram no veículo em que já estavam e não foram localizados.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA

Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", ressaltou a corporação.