Caminhoneiro do ES que estava desaparecido em SP é encontrado

Iago Peroni estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (4) Crédito: Arquivo Pessoal

Iago mora em Novo Horizonte e saiu de Cariacica na quarta-feira (2) para levar uma carga de coco para São Paulo. Ele deveria ter voltado para o Espírito Santo no sábado (5), após pegar essa carga. Isso não ocorreu e o caminhão que ele dirigia foi encontrado abandonado em um posto de gasolina em Itaquaquecetuba, em SP. A família do jovem afirma que ele foi vítima de um sequestro.

O jovem contou a Wilker que foi abandonado pelos criminosos por volta das 20h30 deste sábado (5) em uma praça de pedágio em São Paulo, após ficar preso pelos bandidos em um local ainda não identificado. Depois disso, ele disse ter pego um telefone emprestado com uma mulher que estava no local e feito contato com a mãe.

Ela e o marido, que estavam em São Paulo em busca de informações sobre o paradeiro do filho e para registrar o boletim de ocorrência, foram até o local para encontrá-lo. Neste domingo (6), a família continua em São Paulo para recuperar e carregar o caminhão que havia sido roubado. Iago Lucas deve chegar ao Espírito Santo na terça-feira (8).

“Ele vai carregar [o caminhão] segunda para vir embora. Neste domingo, eles estão recuperando o caminhão, porque conseguiram pegar. Então terça já deve estar em casa”, informou Wilker Peroni.

FAMÍLIA FALA EM SEQUESTRO

O último contato com o Iago Lucas foi feito às 17h40 de sexta-feira (4), quando ele ligou para o pai, que também é caminhoneiro, para avisar que já estava em um galpão em Guarulhos para buscar uma carga. Ele teria negociado o frete com uma empresa através de um aplicativo.

"Ele costuma pegar cargas nesse aplicativo de frete para caminhão, mas foi a primeira vez que ele ia carregar para essa empresa. A gente tentou ligar para o local, mas não atende. Pode ser uma empresa de fachada, a gente não sabe", opinou Wilker Peroni, irmão do jovem.

Segundo Wilker, o rastreador do caminhão que Iago dirigia mostrou que ele esteve próximo a vários bancos. Foi quando a família reparou que foram sacados cerca de R$ 5 mil da conta dele. O aparelho também indicou o local onde o veículo tinha sido abandonado.

"A seguradora foi até um posto de gasolina e achou o caminhão, estava todo revirado e meu irmão não estava lá. Por meio do aplicativo de banco, a gente viu que foi feito um saque da conta dele. Acreditamos que ele foi sequestrado", disse.

De acordo com Wilker, o irmão trabalhava com o pai. Era a terceira viagem que ele fazia sozinho como caminhoneiro. "Ele sempre avisa meu pai quando sai com a carga. Só que depois que ele ligou ontem, a gente não conseguiu mais falar com ele. O celular está desligado e a última vez que ele ficou on-line foi às 18h20. Estamos muito preocupados", afirmou.

MÃE NARRA DIFICULDADES DO FILHO

Em áudios enviados a Wilker, a mãe dos jovens contou como encontrou o filho e os momentos vividos por ele.

“Foi tenso, cheguei lá para ver ele. Estava fedido, sujo. Ele contando que ficou preso, não tinha banheiro, só uma piazinha, uns litros para urinar dentro. Ficou sem comer desde quando pegaram ele, bebia água da torneira, ficou em cima de uma tábua e dois pneus. Chorava o tempo todo, mandavam ele ficar de cabeça baixa”, relatou Claudiana Lucas.

“Teve uma hora que o bandido teve dó e pegou na mão dele, dizendo que ele não precisava chorar porque eles iriam devolver e que poderia tirar a máscara e olhar para ele. Ele contou que os bandidos só queriam o caminhão para tirar a carga, iriam liberar o caminhão e liberar ele na mesma noite, mas como bloquearam o caminhão, fizeram isso, mas não teve covardia com ele não.”

POLÍCIA DE SÃO PAULO INVESTIGA O CASO

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Itaquaquecetuba, informou que investiga o desaparecimento do caminhoneiro, que deixou de fazer contato com os seus familiares na tarde desta sexta-feira (4), após ir a uma empresa na cidade da Grande São Paulo para carregar uma carga que teria como destino o Estado de Espírito Santo. "Todas as diligências necessárias são realizadas com a finalidade de esclarecer os fatos", informou .

MÃE RECEBEU TROTES SOBRE FACÇÃO PCC

Após o desaparecimento do caminhoneiro, a família ainda foi alvo de trotes em ligações telefônicas , entre as quais de uma pessoa se passando por membro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). O irmão do jovem, Wilker Peroni, contou que os pais deles estavam em São Paulo para tentar conseguir mais informações sobre o paradeiro do filho.

Por lá, eles receberam muitos trotes de pessoas que fingem ter notícias sobre o caminhoneiro ou que se passam por criminosos. Em um áudio enviado por Whatsapp, a mãe de Iago, Claudiana Lucas, relatou a Wilker que, em uma das ligações, um homem teria se identificado como membro do PCC, a facção criminosa atuante tanto em São Paulo quanto no Espírito Santo.