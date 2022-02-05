Mulher é presa no ES após esfaquear namorado por causa de leite condensado

Uma mulher de 20 anos foi presa por esfaquear o namorado durante uma discussão por causa de uma lata de leite condensado. O caso aconteceu no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha , na manhã desta sexta-feira (04).

A prisão foi realizada na mesma noite, após a Polícia Civil ser acionada por um morador. Ele relatou que a população estava ameaçando agredir a autora do crime, que tinha fugido do bairro.

Crime aconteceu no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

Em entrevista para a repórter Dani Carla, da TV Gazeta , a mulher confessou ter esfaqueado o namorado, mas disse que a briga aconteceu porque o companheiro não queria terminar o relacionamento. Testemunhas, contudo, deram outra versão sobre a história.

De acordo com elas, o rapaz, que tem 17 anos, estava na casa de um amigo quando a namorada chegou exigindo que ele comprasse uma lata de leite condensado. Ele disse que não tinha dinheiro e os dois começaram a discutir.

Durante a discussão, o adolescente teria xingado o ex-marido da mulher e partido para cima dela. Ela, então, pegou uma faca e o golpeou no ombro. Ele foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, onde está internado em estado grave.

Segundo a polícia, alguns moradores do bairro teriam se revoltado com o crime e ameaçado agredir a mulher. Ela, então, fugiu do local, mas foi encontrada pela polícia, por volta das 19h, andando pela região. A namorada da vítima foi presa em flagrante e encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , em Vitória.