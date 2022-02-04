Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari segue internado em hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais

Your browser does not support the audio element. Jovem com barriga aberta em Guarapari - o que dizem os registros policiais sobre o caso

Nos documentos, cuja descrição cronológica você confere abaixo, o primeiro acionamento do Ciodes ocorre às 4h40, onde é informado: “Homem chegou ao local informando que namorado da filha cortou a barriga com uma garrafa. Solicitante não sabe informar o que está acontecendo e solicita apoio. Orientada ao Samu”, diz o texto.

Este acionamento é encerrado às 6h10 com a informação de que a viatura da PM não localizou a pessoa que pediu ajuda no local.

SEGUNDO ACIONAMENTO DA PM

Um outro documento, desta vez um boletim unificado, informa que foi orientada uma viatura a ir ao Parque Morro da Pescaria onde pertences dos “envolvidos em uma tentativa de homicídio por arma branca” estariam na Praia do Ermitão.

É dito ainda: “Foi determinado pelo CPU que esta guarnição prosseguisse ao local para verificar tais objetos, como documentos e demais objetos que pudessem identificar melhor os envolvidos”, diz o texto.

Neste mesmo documento é relatado o que foi encontrado na Praia do Ermitão, onde o jovem foi socorrido durante a madrugada do dia 16. “A guarnição chegou ao local após percorrer uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro e visualizou na areia da Praia do Ermitão sangue, garrafas quebradas e pedaços de órgão da vítima”.

Your browser does not support the video tag.

No local, foi encontrada ainda “uma mochila azul suja de sangue", que foi entregue à Polícia Civil. Dentro dela havia um par de chinelo e quatro chaves.

Outra informação que o boletim traz é a de que a vítima - o jovem de 20 anos, estava acompanhada de uma mulher.

“O pai dessa mulher foi até o local dos fatos após a vítima ser ferida”, diz o texto, acrescentando que a direção do parque não soube informar quem foi o autor do crime.

Boletim de ocorrência sobre o caso do jovem encontrado com corte na barriga em praia de Guarapari Crédito: Foto leitor A Gazeta

SOCORRO PRESTADO PARA A NAMORADA

Os próximos dois documentos tratam do acionamento do Ciodes e da ocorrência registrada no Hospital Maternidade Anchieta, para onde a jovem de 20 anos foi levada pela família.

No primeiro é informado que uma mulher deu entrada no hospital com cortes na mão, nas pernas e hematoma na cabeça. O relato oficial aponta que os ferimentos são “devido a uma briga que teve com seu namorado”.

Já no Boletim de Ocorrência da Polícia Militar é descrito que o atendimento realizado pelos policiais ocorreu às 9h26 do dia 16 de janeiro. A guarnição relata que atendeu uma ocorrência no Hospital Maternidade Anchieta, “para verificar uma situação de lesão corporal leve”, envolvendo uma jovem.

Aos policiais, ela relatou que estava na Praia do Morro, em Guarapari, com um amigo, de 21 anos, e que após fazerem uso de entorpecentes, não se lembrava de mais nada.

“Porém, quando a sua consciência voltou, a mesma lembra que estava sendo socorrida pelos seus pais, sendo que seu corpo havia vários hematomas e cortes, e seu amigo tinha um corte profundo na região do abdômen, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória”, diz o texto do boletim de ocorrência.

É acrescentado ainda que os policiais orientaram a jovem e seus familiares “a tomarem as medidas necessárias”, diz o texto.

Boletim de ocorrência sobre o caso do jovem encontrado com corte na barriga em praia de Guarapari Crédito: Foto leitor A Gazeta

O SOCORRO DO RAPAZ NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA

Outro documento é o acionamento do Ciodes feito por uma assistente social do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Nele é relatado que o socorro prestado a um jovem vindo de Guarapari, trazido pelo Samu. “Ele estava todo sujo de areia e foi ferido com cacos de garrafas de vidro quebradas. Quando foi encontrado, a alça intestinal estava exposta, chegou em estado gravíssimo, necessitando de cirurgia de emergência.”

Informa que só estava fazendo a solicitação naquele momento porque foi a hora em que o serviço social da unidade tinha sido notificado. É informado ainda que a família do rapaz estava ciente, e presente, e que por possuírem plano de saúde tentavam removê-lo do hospital para uma unidade particular.

CONFIRA A CRONOLOGIA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS NO DIA 16.01.2022

BOLETIM DE ATENDIMENTO DO CIODES

4h40 - O Ciodes é acionado para uma ocorrência, considerada de prioridade alta. No documento é informado que a viatura deve ir ao Parque Morro da Pescaria. A descrição do chamado informa: “Homem chegou ao local informando que namorado da filha cortou a barriga com uma garrafa. solicitante não sabe informar o que está acontecendo e solicita apoio. Orientada ao Samu”, diz o texto.

O Ciodes é acionado para uma ocorrência, considerada de prioridade alta. No documento é informado que a viatura deve ir ao Parque Morro da Pescaria. A descrição do chamado informa: “Homem chegou ao local informando que namorado da filha cortou a barriga com uma garrafa. solicitante não sabe informar o que está acontecendo e solicita apoio. Orientada ao Samu”, diz o texto. 5 horas - Uma viatura é acionada para ir ao local

Uma viatura é acionada para ir ao local 5h12 - Viatura chega ao local

Viatura chega ao local 6h10 - Atendimento é encerrado. No documento é informado que a “guarnição esteve no local, contudo nada foi constatado”. É dito ainda que, “em relação ao fato narrado, ninguém abordou a guarnição”

BOLETIM UNIFICADO DA POLÍCIA MILITAR - 7h33

PM recebe informações de que pertences dos “envolvidos em uma tentativa de homicídio por arma branca”, estariam na Praia do Ermitão, após uma trilha.

“Foi determinado pelo CPU que esta guarnição prosseguisse ao local para verificar tais objetos, como documentos e demais objetos que pudessem identificar melhor os envolvidos”, diz o texto

É informado ainda que o crime ocorreu durante a madrugada.

“A guarnição chegou ao local após percorrer uma trilha de aproximadamente 1 quilômetro e visualizou na areia da Praia do Ermitão sangue, garrafas quebradas e pedaços de órgão da vítima”.

É informado que uma mochila azul, suja de sangue, foi entregue à Polícia Civil e que dentro dela havia um par de chinelo e quatro chaves.

É informado que os policiais fizeram contato com a direção do parque, que informou que os Bombeiros e o Samu atenderam a ocorrência e que foi informado o seguinte:

“A vítima estava acompanhada de uma mulher e relatou também que o pai dessa mulher foi até o local dos fatos após a vítima ser ferida.” Acrescenta que a direção do parque não soube informar quem foi o autor do crime.

BOLETIM DE ATENDIMENTO DO CIODES - 9h17

Enfermeira do Hospital Maternidade Anchieta aciona o Ciodes informando sobre a chegada de uma paciente, de 20 anos.

“Uma mulher deu entrada no hospital ferida com cortes na mão, nas pernas e hematoma na cabeça devido a uma briga que teve com seu namorado”. E solicita apoio.

BOLETIM UNIFICADO DA POLÍCIA MILITAR - 9h26

É descrito o atendimento realizado pelos policiais no Hospital Maternidade Anchieta.

A guarnição relata que atendeu uma ocorrência “para verificar uma situação de lesão corporal leve”, envolvendo uma jovem de 20 anos.

Aos policiais, a jovem relatou que estava na Praia do Morro, em Guarapari, com um amigo, de 21 anos, e que após fazerem uso de entorpecentes, não se lembrava de mais nada.

“Porém, quando a sua consciência voltou, a mesma lembra que estava sendo socorrida pelos seus pais, sendo que seu corpo havia vários hematomas e cortes, e seu amigo tinha um corte profundo na região do abdômen, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória”, diz o texto do boletim de ocorrência.

É acrescentado ainda que os policiais orientaram a jovem e seus familiares “a tomarem as medidas necessárias”.

BOLETIM DE ATENDIMENTO DO CIODES - 16h23

Ciodes é acionado por uma assistente social do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). O documento é considerado de prioridade alta.

No documento é descrito o socorro prestado a um jovem, de 20 anos, vindo de Guarapari, trazido pelo Samu.

“Ele estava todo sujo de areia e foi ferido com cacos de garrafas de vidro quebradas. Quando foi encontrado, a alça intestinal estava exposta, chegou em estado gravíssimo, necessitando de cirurgia de emergência.”

É acrescentado ainda que “Serviço social foi notificado agora, mas ele chegou às 7h39”.

Informa ainda que a família estava ciente, e presente, e que por possuírem plano de saúde tentavam removê-lo do hospital para uma unidade particular.

SOCORRO PRESTADO PELOS BOMBEIROS

O atendimento ao jovem ferido, na praia, foi realizado por equipe do Samu e do Corpo de Bombeiros. Em outro documento a que A Gazeta teve acesso, o relato da corporação é de que a equipe precisou realizar uma caminhada de cerca de 1 quilômetro até chegar ao local.

É informado que na praia, foi encontrada a vítima, que estava deitada de costas e que ela “sendo amparada pelos funcionários do parque na areia da praia”. E ainda que o jovem estava orientado e com sinais vitais presentes, que foi avaliado pelas duas equipes, bombeiros e Samu.

Resgate do rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari Crédito: Videomonitoramento

Foi relatado ainda que o jovem apresentava “ferimentos na cabeça e no abdômem, com evisceração e hemorragia” e que na sequência foi feita a contenção da hemorragia.

A equipe do parque, é informado ainda no documento, auxiliou na condução do jovem ferido pela trilha, utilizando um quadriciclo até a área externa do parque, onde o jovem foi transferido para uma ambulância.

JOVENS SE RECUPERAM DAS LESÕES

O advogado que representa o casal de namorados, Lécio Machado, informou que ambos se recuperam das lesões que sofreram, sejam elas físicas, emocionais e psicológicas. O jovem permanece internado no Vitória Apart, na Serra.

Em laudo médico divulgado nesta quinta-feira (03), é informado que ele só deve deixar a unidade hospitalar por volta do próximo dia 12. “Ele se recupera lentamente”, informou.

A namorada do rapaz, de 20 anos, segundo Machado, ainda está muito abalada com tudo o que ocorreu, mas principalmente com a divulgação dos fatos. “A repercussão negativa à sua imagem nas redes sociais por estar sendo exposta como uma criminosa e por ter tido seus dados pessoais expostos”.

Não é diferente com o rapaz: “O jovem está se recuperando lentamente, mas preocupado com que a notícia possa prejudicar a sua vida e a de sua namorada no futuro, mesmo eles tendo sido vítimas de um crime”, pontuou o advogado.

O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO SOBRE O CRIME

Na noite do dia 15 de janeiro, um casal de namorados foi até à Praia do Ermitão, em Guarapari, para fazer um luau de despedida, já que o rapaz, que tem 21 anos, viajaria para os Estados Unidos para estudar, segundo a família.

O acesso principal à praia, que é feito pela portaria do Parque Morro da Pescaria, estava fechado. Por isso, os jovens passaram pelas pedras. Câmeras de monitoramento mostram eles entrando no local por volta das 21h.

A moça de 20 anos informou em depoimento, segundo o advogado, que ao chegar na parte de areia eles beberam vinho e usaram drogas. Depois disso, "apagaram".

Your browser does not support the video tag.

O advogado que representa as famílias conta que, por volta das 2 horas, a jovem acordou com uma ligação da mãe. Foi quando ela percebeu que estava machucada e o namorado com a barriga perfurada. Ela pediu ajuda à mãe e o namorado teria gritado o nome do lugar que eles estavam.

A mãe da menina teria ido até o local, mas como não conseguiu entrar no parque, voltou para a casa para acordar o marido e avisar o que tinha acontecido. Segundo o advogado, o pai da jovem chegou na portaria do parque por volta das 4 horas, onde encontrou com a filha desesperada.

Imagens de monitoramento mostram às 6 horas o pai da jovem correndo pelo parque. Logo em seguida, os socorristas do Samu passam transportando o rapaz em um triciclo. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.