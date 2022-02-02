Vídeos mostram casal chegando a praia de Guarapari e jovem sendo socorrido

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O primeiro vídeo marca 21h do dia 15 de janeiro e mostra o casal indo em direção às pedras de acesso à praia, por onde, conforme depoimento da jovem de 20 anos à polícia, eles teriam entrado.

Depois, por volta das 6h do dia 16, uma outra câmera de segurança do local mostra o rapaz sendo socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.

Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari Crédito: Reprodução | Rede social

A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Até o momento, foram colhidos os depoimentos de dois vigias do parque municipal e, na tarde desta segunda-feira (31), o da jovem.

Praia do Ermitão. Local onde rapaz encontrado com barriga aberta em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal e Google Earth

O QUE SE SABE SOBRE O CASO ATÉ AGORA

1 - QUEM SÃO OS JOVENS?

O casal - ele com 21 anos e ela com 20 -, namora há mais de um ano. Ambos são moradores de Guarapari.

Segundo o advogado Lécio Machado, que os representa, são de famílias “humildes”.

Ela concluiu o Ensino Médio e cursa pré-vestibular, e ele é universitário de um curso na área de tecnologia.

2 - ONDE E QUANDO OS FATOS ACONTECERAM?

Os jovens chegaram à Praia do Ermitão, no Parque Morro da Pescaria, em Guarapari, às 21h da noite de 15 de janeiro. Eles foram socorridos na madrugada do dia 16, já feridos, por volta das 6h.

Imagens de videomonitoramento e o depoimento da jovem dão conta de que eles acessaram o local, que já estava fechado, pelas pedras, na beira do mar.

3 - O QUE FAZIAM NO LOCAL?

Segundo informações do advogado Lécio Machado, eles foram ao local fazer um luau de despedida.

O rapaz viajaria para os Estados Unidos na terça-feira (18), posterior aos fatos, para estudar.

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4 - COMO TIVERAM ACESSO AO PARQUE MORRO DA PESCARIA?

O Parque Morro da Pescaria, localizado no final da Praia do Morro, funciona das 7 horas às 16 horas, período em que a portaria fica aberta.

Em depoimento à Polícia Civil, a jovem informou que eles acessaram o local de madrugada pelo caminho de pedras, localizado à beira-mar, e assim tiveram acesso à trilha interna do parque.



Eles percorreram cerca de 900 metros até alcançar a Praia do Ermitão, onde ocorreu o suposto luau.

Segundo o advogado Lécio Machado, a entrada do parque pelo caminho das pedras é utilizada com regularidade pelos moradores e turistas após o fechamento oficial do parque.

5 - O QUE OS JOVENS FIZERAM NO LOCAL?

O advogado Lécio Machado diz que, em depoimento para a Polícia Civil, a jovem informou eles chegaram à praia, beberam, tomaram banho de mar e, em seguida, fizeram uso de entorpecente.

Depois, segundo o advogado disse que a jovem contou, eles “apagaram” e ela não se recorda dos fatos.

6 - OS JOVENS USARAM DROGAS?

Para a Polícia Civil, a jovem informou, segundo relato do advogado, que eles beberam vinho e depois tomaram um “quadradinho de papel”.

Quadradinho de papel é uma expressão usada normalmente para se referir à droga LSD, pelo seu formato.

Segundo o advogado, a jovem relata que aquela foi a primeira vez que eles fizeram uso de entorpecente.

7 - O QUE ACONTECEU COM O CASAL NAQUELA MADRUGADA?

A Polícia Civil está investigando os fatos desde o dia 16 de janeiro, mas ainda não há informações conclusivas sobre o caso.

Segundo o advogado, quando foram socorridos, a jovem estava ferida, com a cabeça machucada, corte nas pernas, mãos e hematomas nos braços. “Não foi constatado abuso sexual, mas ela não se recorda como aquilo foi feito”, disse Lécio Machado.

Além do corte na barriga, o rapaz tinha ferimentos na orelha, cabeça e perna, e estava sangrando. O pai dela e o vigia do parque perceberam que ele também estava com o intestino exposto.

8 - O JOVEM TEVE O INTESTINO CORTADO?

As informações iniciais, a partir do socorro prestado ao jovem, é de que ele estava com um corte profundo no abdômen e que parte do intestino dele estaria exposto.

Na areia da praia, após o socorro, foi encontrado um material identificado como sendo o restante do intestino do rapaz. O material foi levado para o DML para ser periciado.

9 - ELE APARENTAVA ESTAR SENTINDO DOR?

Em depoimento para a polícia, segundo o advogado Lécio Machado, a jovem informou que quando retomou consciência, após o uso da droga, percebeu que o namorado estava com a cabeça em suas pernas e que ele sentia dor.

Foi quando ela decidiu buscar socorro na portaria do parque.

Não há mais detalhes sobre o assunto.

10 - O CORTE FOI FEITO COM FACA, BISTURI, VIDRO?

Ainda não se sabe como o corte foi feito no abdômen do rapaz de 21 anos.

A Polícia Civil já entregou para as famílias dos jovens um documento para que os ferimentos sejam examinados no Departamento Médico Legal (DML).

O objetivo da polícia é identificar qual instrumento foi usado para fazer o corte no abdômen do rapaz, se foi utilizado um objeto mais afiado, como uma faca, ou se foi algo mais irregular, como vidro, por exemplo. Quer ainda saber se o corte foi feito em linha reta.

O relato preliminar dos atendentes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que prestaram socorro ao jovem no local dos fatos, é de que o corte teria sido feito com vidro, segundo informou a polícia.

O advogado Lécio Machado confirmou que já recebeu o encaminhamento para que os dois façam o exame e disse que eles vão se submeter ao teste. Só não informou a data em que isso acontecerá.

Material encontrado pela PM na Praia do Ermitão, em Guararari Crédito: Foto leitor

11 - PERTENCES FORAM ROUBADOS?

Segundo o advogado, o material levado pelo casal para a praia estava revirado e um celular da marca iPhone, que pertence ao rapaz, sumiu.



O casal também deu falta de R$ 80 em espécie e cartões de crédito.

O celular da moça foi encontrado por ela na areia.

Segundo a Polícia Civil, o telefone do rapaz, que supostamente foi levado, ainda não foi ativado.

12 - QUEM JÁ PRESTOU DEPOIMENTO PARA A POLÍCIA?

Dois vigias do Parque Morro da Pescaria, em Guarapari.

A namorada, de 20 anos, depôs nesta segunda-feira (31). Segundo o advogado, ela estava se recuperando dos ferimentos, mas o fato já havia sido informado à polícia.

A Polícia Civil informou que o casal, como vítima, não é obrigado a depor.

O jovem de 21 anos deve prestar depoimento quando receber alta hospitalar, segundo o advogado.

13 - HÁ POSSIBILIDADE DE SER TRÁFICO DE ÓRGÃOS?

O caso não está sendo investigado como tráfico de órgãos, segundo a polícia.

14 - QUEM FOI ACIONADO PARA FAZER O SOCORRO DAS VÍTIMAS?

Em depoimento, a jovem diz que, ao retomar a consciência e perceber que o namorado estava ferido, foi à entrada do parque pedir ajuda.

Lécio Machado explicou que a mãe da jovem conseguiu falar com ela, pelo celular, por volta das 2 horas - situação que a jovem não se recorda. O pai também foi ao parque e chegou no momento em que a moça estava falando com o vigia e também auxiliou no socorro.

O Corpo de Bombeiros informa que esteve no local para atender a ocorrência por volta das 4h40. A equipe chegou ao local e precisou caminhar cerca de um quilômetro por uma trilha para encontrar o jovem ferido.

A Prefeitura de Guarapari informou que o vigia noturno do Parque Morro da Pescaria foi abordado com o pedido de socorro de uma mulher, que alegava estar acompanhada de um rapaz ferido na Praia do Ermitão.

A nota da Prefeitura de Guarapari diz que o vigia acionou a administração do parque e chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.



15 - O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS DA POLÍCIA MILITAR?

O Boletim de chamada do Ciodes informa que a PM foi acionada às 9h26, por uma enfermeira do Hospital Maternidade Anchieta, para o atendimento de uma mulher ferida que teria se desentendido com o namorado.

O Boletim de Ocorrência traz informações semelhantes, relatando que uma guarnição atendeu uma ocorrência no Hospital Maternidade Anchieta, “para verificar uma situação de lesão corporal leve”, envolvendo uma jovem.

Aos policiais, ela contou que estava na Praia do Morro, em Guarapari, com um "amigo", de 21 anos, e que após fazerem uso de entorpecentes, não se lembrava de mais nada.

“Porém, quando a sua consciência voltou, a mesma lembra que estava sendo socorrida pelos seus pais, sendo que seu corpo havia vários hematomas e cortes, e seu amigo tinha um corte profundo na região do abdômen, sendo socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória”, diz o texto do boletim de ocorrência.

É acrescentado ainda que os policiais orientaram a jovem e seus familiares “a tomarem as medidas necessárias”, diz o texto.

Praia do Ermitão, em Guarapari Crédito: Juliana Borges/G1 ES

16 - PARA ONDE O JOVEM QUE TEVE A BARRIGA ABERTA FOI SOCORRIDO?

O jovem de 21 anos foi socorrido pelo corpo de Bombeiros e por uma equipe do Samu.

Ele levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e posteriormente transferido para o Vitória Apart Hospital, na Serra, onde segue internado.

A namorada foi levada para o Hospital Maternidade Anchieta.

17 - QUEM ESTÁ INVESTIGANDO O CASO?

A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

18 - PORQUE O ASSUNTO DEMOROU A SER DIVULGADO?

A Polícia Civil informa que o assunto está sendo investigado desde o dia 16, logo após os jovens terem sido socorridos

O advogado Lécio Machado informa que as famílias não tiveram nenhuma intenção de esconder fatos, que já estavam sendo investigados.

O assunto ganhou espaço nas redes sociais no último domingo (30), com divulgação de informações e teorias a respeito das circunstâncias do incidente que não foram confirmadas pela polícia.

19 - O QUE A PERÍCIA ESTÁ ANALISANDO?

Ao DML foi encaminhado material encontrado na praia, que supostamente seria parte do intestino do rapaz de 21 anos, para ser periciado.

Também deverá ser feito exame nos jovens, conforme solicitado pela polícia. É aguardado que eles se apresentem ao local.

20 - O QUE A FAMÍLIA DOS JOVENS FALA SOBRE O CASO?

Em nota, os familiares dos jovens informaram que “os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade (Praia do Ermitão)."

Segundo o advogado Lécio Machado, não há dúvidas sobre o ataque. “Pelo nível de lesão, foram atacados sim. Os dois ficaram muito machucados e ela recebeu alta primeiro. Ele permanece internado, mas está se recuperando. Foram vítimas de mais de uma pessoa”, destacou.

21 - OS JOVENS SÃO DA ÁREA MÉDICA?

Não. Segundo o advogado Lécio Machado, ela conclui o Ensino Médio e cursa pré-vestibular, enquanto ele é universitário de um curso na área de tecnologia.

22 - HAVIA OUTRAS PESSOAS NA PRAIA COM OS JOVENS?

Em depoimento para a polícia, a jovem disse que viu pessoas no local quando chegou, mas após o uso da droga, não se recordava, informou o advogado.

O jovem ainda não prestou depoimento, pois ainda está internado.

Por nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido.

23 - HOUVE ASSALTO?

O advogado Lécio Machado e as famílias dos jovens informaram em nota que “os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade (Praia do Ermitão)."

A Polícia Civil ainda não concluiu as investigações.

24 - QUAL A SUPOSTA MOTIVAÇÃO DO CRIME?

A informação depende da conclusão das investigações da Polícia Civil.

25 - O QUE ACONTECERÁ COM OS JOVENS?