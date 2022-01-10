Outdoor foi instalado em rodovia de Guarapari Crédito: Arquivo familiar

Your browser does not support the audio element. Família de empresário morto em Guarapari pede justiça em outdoor na cidade

“Queremos justiça e uma explicação: por qual motivo a polícia prende e a Justiça solta? Dos cinco presos, três já foram soltos. E o Thiago está morto. Como isto é possível?”, questiona um familiar que pediu para não ter o nome citado.

Para amigos de Thiago, ainda há muito a ser explicado sobre as motivações do crime. “A preocupação é de que após o trabalho feito pela polícia, que em 30 dias conseguiu prender os principais suspeitos pelo crime, não seja feita justiça”, relata um amigo que preferiu preservar o nome.

OUTRAS PRISÕES E SUSPEITOS PELO CRIME

Além de Valdecir, foram presas no dia 14 de dezembro outras quatro pessoas apontadas como coautoras do assassinato do empresário Thiago Simões Nossa, no bairro Aeroporto, em Guarapari . Segundo informações da Polícia Civil, duas prisões ocorreram nos bairros Maxinda e Bela Vista, no mesmo município, e as outras duas foram efetuadas em Eunápolis, na Bahia.

A Polícia Civil informou que as investigações começaram assim que a corporação soube do caso, que, a princípio, foi registrado pela Polícia Militar como latrocínio, mas, após as primeiras diligências, passou a ser tratado como homicídio.

Segundo o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini, duas pessoas invadiram o local de trabalho da vítima, tentaram simular um roubo, mas, na verdade, estavam cometendo um crime de mando. “Eles abordaram, entraram em luta corporal e mataram a vítima”, contou, em entrevista à época das prisões.

Faixa cobrando justiça foi instalada em imóvel em frente ao Fórum de Guarapari Crédito: Arquivo familiar

Durante operação realizada no dia 14 de dezembro do ano passado, foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. No bairro Maxinda, em Guarapari, um homem de 56 anos foi preso e, no local, foram apreendidas munições de calibres de uso permitido. Já no bairro Bela Vista, no mesmo município, a polícia prendeu uma mulher de 44 anos e um homem de 48.

Já em Eunápolis, na Bahia , foram detidos um homem de 27 anos e uma mulher de 26. Os cinco são apontados pela polícia como mandantes, intermediadores e executores. Entretanto, as investigações ainda estão em andamento para esclarecer o papel de cada um deles e verificar qual foi a motivação do crime que, a princípio, seria uma divergência negocial.

De acordo com a Polícia Civil, na ocasião todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional do Espírito Santo. Os nomes das pessoas suspeitas pelo crime não foram informados naquele momento. Posteriormente o nome do empresário Valdecir foi citado em processo que tramita na justiça estadual e que naquele momento não estava em segredo de justiça.

O QUE APONTAM AS INVESTIGAÇÕES

De acordo com o registro ao qual a TV Gazeta teve acesso, os dois teriam brigado devido à disputa por uma licitação da cidade. O outro empresário teria procurado Thiago devido a uma suposta dívida e dito que "se não recebesse de uma forma, iria receber de outra".

A Polícia Civil também investigava um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário Thiago foi morto. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, ambos surgem correndo na direção contrária. Confira:

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PROCESSO TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTIÇA

O inquérito policial que apura os responsáveis pelo assassinato de Thiago Simões Nossa ainda não foi concluído e o processo tramita em segredo de justiça.

RELEMBRE O CRIME DE THIAGO

"No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito. Buscas foram realizadas, mas os indivíduos não foram localizados", informou a corporação, na ocasião. De acordo com apuração da TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu na ambulância.

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