Empresário assassinado em Guarapari havia denunciado ameaça de morte

Assassinado na manhã desta quinta-feira (11) em Guarapari, o empresário Thiago Simões Nossa, de 31 anos, já havia feito um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em que ele relatou ter sofrido uma ameaça de morte por parte de outro empresário, em junho deste ano, no mesmo município.
De acordo com o registro ao qual a TV Gazeta teve acesso, os dois teriam brigado devido à disputa por uma licitação da cidade. O outro empresário teria procurado Thiago devido a uma suposta dívida e dito que "se não recebesse de uma forma, iria receber de outra".
Questionada pela reportagem de A Gazeta a respeito do episódio e da possível relação desse fato com o assassinato, a Polícia Civil apenas afirmou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e que outros detalhes não poderiam ser passados no momento.
A morte do empresário Thiago Simões Nossa foi registrada como "homicídio" pela corporação e segue investigada pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. "O local do crime foi periciado e testemunhas já foram ouvidas", garantiu a PC.
POLÍCIA INVESTIGA VÍDEO
A Polícia Civil investiga um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário Thiago Simões Nossa foi morto nesta quinta-feira. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, ambos surgem correndo na direção contrária. Confira:
A Polícia Civil informou, em nota, que "iniciou as diligências assim que tomou conhecimento do crime", que já "realizou levantamentos" e que "outras informações da investigação não serão divulgadas".
O ASSASSINATO
O empresário Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi morto no final da manhã desta quinta-feira (11), enquanto estava em um escritório que fica no segundo andar de um centro comercial, localizado na área de um posto de combustíveis do bairro Aeroporto, no município de Guarapari.
De acordo com a Polícia Militar uma equipe esteve no local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados chegaram anunciando um assalto. "No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito", informou.
De acordo com apuração da TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu dentro da ambulância. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde parentes do empresário estiveram durante a tarde desta quinta-feira (11) para fazer a liberação do cadáver.
NOTA DE PESAR
O empresário Thiago Simões Nossa era sobrinho da esposa de Orly Gomes, ex-prefeito de Guarapari. Após o crime desta manhã, a prefeitura do município divulgou uma nota de pesar, lamentando profundamente o falecimento dele "em decorrência de um crime bárbaro".
Empresário assassinado em Guarapari havia denunciado ameaça de morte