Empresário assassinado em Guarapari havia denunciado ameaça de morte

De acordo com o registro ao qual a TV Gazeta teve acesso, os dois teriam brigado devido à disputa por uma licitação da cidade. O outro empresário teria procurado Thiago devido a uma suposta dívida e dito que "se não recebesse de uma forma, iria receber de outra".

O empresário Thiago Simões Nossa foi assassinado nesta quinta-feira (11) em Guarapari Crédito: Montagem | A Gazeta/Foto leitor

A Gazeta a respeito do episódio e da possível relação desse fato com o assassinato, a Questionada pela reportagem dea respeito do episódio e da possível relação desse fato com o assassinato, a Polícia Civil apenas afirmou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e que outros detalhes não poderiam ser passados no momento.

A morte do empresário Thiago Simões Nossa foi registrada como "homicídio" pela corporação e segue investigada pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Guarapari. "O local do crime foi periciado e testemunhas já foram ouvidas", garantiu a PC.

POLÍCIA INVESTIGA VÍDEO

Confira: A Polícia Civil investiga um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário Thiago Simões Nossa foi morto nesta quinta-feira. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, ambos surgem correndo na direção contrária.

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A Polícia Civil informou, em nota, que "iniciou as diligências assim que tomou conhecimento do crime", que já "realizou levantamentos" e que "outras informações da investigação não serão divulgadas".

O ASSASSINATO

De acordo com a Polícia Militar uma equipe esteve no local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados chegaram anunciando um assalto. "No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito", informou.

TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu dentro da ambulância. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal ( De acordo com apuração da, Thiago Simões Nossa morreu dentro da ambulância. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória, onde parentes do empresário estiveram durante a tarde desta quinta-feira (11) para fazer a liberação do cadáver.

NOTA DE PESAR

O empresário Thiago Simões Nossa era sobrinho da esposa de Orly Gomes, ex-prefeito de Guarapari. Após o crime desta manhã, a prefeitura do município divulgou uma nota de pesar, lamentando profundamente o falecimento dele "em decorrência de um crime bárbaro".