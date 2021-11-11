Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia investiga

Empresário assassinado em Guarapari havia denunciado ameaça de morte

Thiago Simões Nossa, de 31 anos, assassinado na manhã desta quinta-feira (11) no bairro Aeroporto, procurou a polícia em junho deste ano após se sentir ameaçado
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 nov 2021 às 19:44

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 19:44

Assassinado na manhã desta quinta-feira (11) em Guarapari, o empresário Thiago Simões Nossa, de 31 anos, já havia feito um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, em que ele relatou ter sofrido uma ameaça de morte por parte de outro empresário, em junho deste ano, no mesmo município.
De acordo com o registro ao qual a TV Gazeta teve acesso, os dois teriam brigado devido à disputa por uma licitação da cidade. O outro empresário teria procurado Thiago devido a uma suposta dívida e dito que "se não recebesse de uma forma, iria receber de outra".
O empresário Thiago Nossa foi assassinado a tiros em Guarapari
O empresário Thiago Simões Nossa foi assassinado nesta quinta-feira (11) em Guarapari Crédito: Montagem | A Gazeta/Foto leitor
Questionada pela reportagem de A Gazeta a respeito do episódio e da possível relação desse fato com o assassinato, a Polícia Civil apenas afirmou que "todas as circunstâncias e informações ligadas ao fato estão em averiguação" e que outros detalhes não poderiam ser passados no momento.
A morte do empresário Thiago Simões Nossa foi registrada como "homicídio" pela corporação e segue investigada pela Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. "O local do crime foi periciado e testemunhas já foram ouvidas", garantiu a PC.

POLÍCIA INVESTIGA VÍDEO

A Polícia Civil investiga um vídeo que mostra dois homens na região do estabelecimento onde o empresário Thiago Simões Nossa foi morto nesta quinta-feira. Inicialmente, eles aparecem de capuz, andando normalmente. Pouco depois, ambos surgem correndo na direção contrária. Confira:
A Polícia Civil  informou, em nota, que "iniciou as diligências assim que tomou conhecimento do crime", que já "realizou levantamentos" e que "outras informações da investigação não serão divulgadas".

O ASSASSINATO

O empresário Thiago Simões Nossa, de 31 anos, foi morto no final da manhã desta quinta-feira (11), enquanto estava em um escritório que fica no segundo andar de um centro comercial, localizado na área de um posto de combustíveis do bairro Aeroporto, no município de Guarapari.
De acordo com a Polícia Militar uma equipe esteve no local do crime e obteve a informação de que dois indivíduos armados chegaram anunciando um assalto. "No momento da fuga, os suspeitos atiraram e deram facadas em um homem que, após receber atendimento médico, veio a óbito", informou.
De acordo com apuração da TV Gazeta, Thiago Simões Nossa morreu dentro da ambulância. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde parentes do empresário estiveram durante a tarde desta quinta-feira (11) para fazer a liberação do cadáver.

NOTA DE PESAR

O empresário Thiago Simões Nossa era sobrinho da esposa de Orly Gomes, ex-prefeito de Guarapari. Após o crime desta manhã, a prefeitura do município divulgou uma nota de pesar, lamentando profundamente o falecimento dele "em decorrência de um crime bárbaro".
Empresário assassinado em Guarapari havia denunciado ameaça de morte

Veja Também

Funcionários são rendidos em assalto a clínica veterinária em Vitória

Golpe da Capemi: chefe da quadrilha do ES foi preso por estupro nos EUA

Preso criminoso suspeito de três homicídios e o mais procurado da Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari homicídio Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados