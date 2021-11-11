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De Central Carapina

Preso criminoso suspeito de três homicídios e o mais procurado da Serra

De acordo com a DHPP da cidade, o homem preso é responsável pela execução de três pessoas desde novembro de 2019. Ele era o alvo número um da Serra. A motivação dos crimes é a disputa pelo controle do tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2021 às 11:34

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 11:34

Drogas, dinheiro e arma foram encontradas na casa de Lorenzo Christian Elias Viana
Drogas, dinheiro e arma foram encontradas na casa de Lorenzo Christian Elias Viana Crédito: Divulgação/PCES
Um jovem de 21 anos, com três mandados de prisão por homicídio, e atualmente o criminoso mais procurado da Serra, foi preso após investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Lorenzo Christian Elias Viana, 21 anos, é considerado o atual  "cabeça" do tráfico de drogas na região da Vala, no Bairro Central Carapina.
Contra ele existiam três mandados de prisão por homicídio.  Lorenzo responde por um homicídio cometido no dia 17 de novembro de 2019, no bairro Jardim Carapina. Além deste crime, responde por outro, ocorrido em 8 de março do ano passado, no Bairro São Geraldo, também na Serra.
Polícia
O delegado Rodrigo Sandi Mori, da DHPP da Serra, coordenou as investigações que resultaram na prisão do suspeito Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Lorenzo  ainda é apontado como o responsável por outra execução, esta registrada recentemente, no dia 28 de setembro, em Central Carapina.  A motivação, segundo a PC, está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas nos bairros Central Carapina e Jardim Carapina. Na casa dele os policiais apreenderam uma pistola, munições e drogas.

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