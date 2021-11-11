Preso criminoso suspeito de três homicídios e o mais procurado da Serra

Um jovem de 21 anos, com três mandados de prisão por homicídio, e atualmente o criminoso mais procurado da Serra, foi preso após investigações da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Lorenzo Christian Elias Viana, 21 anos, é considerado o atual "cabeça" do tráfico de drogas na região da Vala, no Bairro Central Carapina.
Contra ele existiam três mandados de prisão por homicídio. Lorenzo responde por um homicídio cometido no dia 17 de novembro de 2019, no bairro Jardim Carapina. Além deste crime, responde por outro, ocorrido em 8 de março do ano passado, no Bairro São Geraldo, também na Serra.
Lorenzo ainda é apontado como o responsável por outra execução, esta registrada recentemente, no dia 28 de setembro, em Central Carapina. A motivação, segundo a PC, está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas nos bairros Central Carapina e Jardim Carapina. Na casa dele os policiais apreenderam uma pistola, munições e drogas.