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Insegurança

Ameaça de grupo armado na porta de escola mobiliza a PM em Cachoeiro

Pais de alunos da EEEFM Francisco Coelho Avila Junior, no bairro Coronel Borges, estão assustados após ameaças a estudantes. PM informou que está monitorando a instituição de ensino
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 nov 2021 às 19:40

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 19:40

Pais, alunos e gestores da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francisco Coelho Avila Junior, no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão assustados com a insegurança no local. Nesta semana, a Polícia Militar foi acionada após um grupo armado ameaçar estudantes da instituição de ensino.
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio ‘Francisco Coelho Avila Junior’
Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Coelho Avila Junior, em Cachoeiro, foram ameaçados por grupo armado Crédito: Luiz Gonçalves
Áudios de pais de alunos, que circulam nas redes sociais, alertam sobre a insegurança na escola e pedem providências das autoridades. O pai de um estudante relatou que chegou a ver um dos suspeitos armados e que seguranças que atuam na escola chegaram a colocar adolescentes no interior da unidade para que não fossem alvo de tiros. Outra mãe contou que na última terça-feira (9), um aluno foi agredido fisicamente do lado de fora da instituição.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Educação (Sedu) informou que a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim está ciente do fato, registrado na parte externa da escola. Segundo a Sedu, foram adotadas as providências cabíveis junto à direção da unidade. Entretanto, a pasta não explicou quais foram as ações providenciadas.
A Secretaria de Estado da Educação explicou ainda que o Conselho Tutelar e as famílias dos estudantes foram acionados para acompanharem os desdobramentos junto aos envolvidos, e pontuou que a escola possui vigilância patrimonial.
Em nota, a Polícia Militar confirmou que recebeu a informação de que um grupo estaria indo à porta de uma escola ameaçar alguns alunos. Segundo a corporação, uma equipe está em ponto de base monitorando o fluxo de alunos para garantir a segurança na unidade, e tem sido realizado um trabalho de aproximação com a direção da instituição para colher informações sobre o grupo suspeito.
A Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) não localizaram registro do fato, segundo assessoria da Polícia Civil.

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