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Motivação desconhecida

Homem morre baleado em beco de Cachoeiro de Itapemirim

O crime aconteceu na noite desta terça-feira (9), no bairro Basiléia. De acordo com informações da polícia, ninguém foi detido
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

10 nov 2021 às 11:21

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 11:21

Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (9), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava caída em um beco no bairro Basiléia.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que havia uma pessoa baleada no bairro Basileia. Ao chegar ao local, populares indicaram o beco, onde um homem estava caído.
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do indivíduo. A Polícia Civil foi acionada e informou na manhã desta quarta-feira (10) que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido e, segundo a PC, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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