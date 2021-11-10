Homem morre baleado em beco de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira (9), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima, que não teve o nome divulgado pela polícia, estava caída em um beco no bairro Basiléia.
Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que havia uma pessoa baleada no bairro Basileia. Ao chegar ao local, populares indicaram o beco, onde um homem estava caído.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do indivíduo. A Polícia Civil foi acionada e informou na manhã desta quarta-feira (10) que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido e, segundo a PC, detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.