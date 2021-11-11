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"Dia D"

Treze são detidos em operação da polícia no Norte do ES

Ação integrada policial também foi até Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra, onde houve uma onda de assassinatos recentemente

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 07:48

Publicado em 

11 nov 2021 às 07:48
Material apreendido em Braço do Rio, Conceição da Barra
Material apreendido em Braço do Rio, Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Sesp
Durante mais uma etapa da Operação Estado Presente, desta vez na Região Norte do Espírito Santo, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com um total de dois menores apreendidos e 13 detidos, sendo quatro deles alvo dos mandados e nove em flagrante delito. As ações ocorreram no "Dia D", quando se intensificou a atuação policial nas cidades de AracruzSão MateusLinhares e Conceição da Barra
O objetivo da operação era de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, além de aumentar a ostensividade e a presença policial nos municípios onde é realizada. Ainda foram apreendidos 298 buchas de maconha e 255 gramas da mesma substância, 40 pedras de crack, 16 gramas de cocaína, além de quatro armas de fogo e 88 munições.
Durante a noite, uma ação integrada foi realizada na comunidade de Braço do Rio, em Conceição da Barra, local onde foram registrados assassinatos brutais na disputa pelo controle de pontos de tráfico de drogas. Um suspeito foi detido em flagrante em um bar, com um revólver calibre .38, munição e maconha. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus.
“Essa é a importância da fiscalização. Braço do Rio tem sido palco de homicídios e a Operação Estado Presente entra para reprimir esta situação”, relata o secretário de Segurança Pública (Sesp), Coronel Alexandre Ramalho.
O efetivo utilizado foi da Polícia Militar (PM)Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros e Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo.

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