Treze são detidos em operação da polícia no Norte do ES

O objetivo da operação era de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, além de aumentar a ostensividade e a presença policial nos municípios onde é realizada. Ainda foram apreendidos 298 buchas de maconha e 255 gramas da mesma substância, 40 pedras de crack, 16 gramas de cocaína, além de quatro armas de fogo e 88 munições.